"C'est l'horreur, c'est une catastrophe" : Ophélie Gaillard lance un appel pour retrouver son précieux violoncelle dérobé à son domicile

La violoncelliste Ophélie Gaillard s'est fait voler son violoncelle et ses archets à son domicile en Haute-Savoie dans la nuit de mardi 24 à mercredi. "C'est l'horreur. C'est une catastrophe", a confié à franceinfo Culture la musicienne, contactée par téléphone.

"Les voleurs sont venus la nuit entre trois et cinq heures du matin pendant que nous dormions (...) Les enfants sont sains et saufs, c'est l'essentiel", ajoute-t-elle. "Ça n'a rien à voir avec la valeur commerciale, pour moi c'est comme si on me volait un membre", poursuit Ophélie Gaillard, très émue.

Son violoncelle est "un Francesco Goffriller de 1737, prêt de la banque CIC depuis près de 20 ans évalué à 1,3 million d'euros", précise un communiqué du label Aparté de la maison de production Little Tribeca. Les voleurs ont également dérobé ses deux archets personnels de Nicolas Maire et de Jean-Marie Persoit.

"Invendable"

"En plus d'être odieux, c'est une folie de voler ce type d'instrument. C'est invendable. Ces instruments rares sont identifiés et tracés comme des œuvres d'art, et donc facilement repérables", explique la violoncelliste, qui précise qu'à ce stade de l'enquête, confiée à la gendarmerie, il n'a pas encore été possible de déterminer si le vol était intentionnel. "On m'a volé aussi du matériel informatique et de l'argent", précise-t-elle. Son Ipad a été retrouvé, mais aucune trace pour l'instant de l'instrument.

La musicienne a lancé sur les réseaux un appel à l'aide pour retrouver son instrument. "Help ! À l'aide !!!!!!!" a-t-elle sur ses comptes Instagram et Facebook. "Merci de consulter les photos ci-dessous et de faire suivre les informations le plus vite et le plus largement possible", implore-t-elle.

"Tous mes collègues sont conscients de la gravité de ce vol. Les musiciens, les luthiers, tout le milieu a bien relayé" se félicite la violoncelliste, qui redoute aussi que "les voleurs cherchent à s'en débarrasser."

La violoncelliste n'en est pas à sa première mésaventure. En 2018, son précieux violoncelle lui avait déjà été volé dans la rue à Pantin en région parisienne, sous la menace d'un couteau.

Ophélie Gaillard avait déjà lancé un appel sur Facebook et cette mésaventure s'était terminée par un dénouement heureux, puisqu'elle avait reçu un coup de téléphone anonyme lui indiquant que son instrument se trouvait dans un véhicule devant son domicile. "C'était miraculeux", se souvient Ophélie Gaillard.