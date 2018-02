Vol du violoncelle de la soliste Ophélie Gaillard : "C'est inestimable comme perte"

La violoncelliste Ophélie Gaillard se dit "catastrophée et effondrée" vendredi sur franceinfo après le vol de son instrument. La soliste confirme également avoir déposé plainte contre X jeudi soir. L'instrument est estimé à plus d'un million d'euros.

La violoncelliste Ophélie Gaillard, qui s'est fait dérober jeudi soir à Pantin (Seine-Saint-Denis) son instrument datant de 1737 d'une valeur inestimable ainsi qu'un archet de grande valeur, a réagi vendredi 16 février sur franceinfo. Elle se dit effondrée par la perte de cet instrument très ancien.

franceinfo : Quelle est votre réaction après le vol de cet instrument de très grande valeur ?

Ophélie Gaillard : Je suis catastrophée, je suis effondrée parce que c'est un instrument dont je joue depuis des années et auquel je suis très attachée. Et voilà, je me suis fait agressée jeudi soir et on m'a volé le téléphone portable, le violoncelle et l'archet sur lequel je joue tout le temps et qui est aussi un archet de collection. C'est une catastrophe, car ce ne sont pas des instruments qu'on remplace. C'est un son, c'est une personnalité qu'on développe avec un instrument, c'est très personnel comme relation. C'est inestimable comme perte.

Cet instrument est très rare, très ancien, et d'une grande valeur, du coup il semble impossible qu'il puisse être revendu. Avez-vous l'espoir de le voir réapparaître ?

On ne peut pas prévoir, moi je ne veux pas entraver l'enquête qui commence. Je croise tous les doigts possibles pour imaginer que le violoncelle va refaire surface, et l'archet aussi, qui lui m'appartient. Ce ne sont pas des objets passe-partout, ce sont des objets d'une grande valeur. C'est un violoncelle qui appartient à une banque et qui m'est prêtée depuis plusieurs années. C'est surtout beaucoup plus qu'un bien matériel. Un instrument comme ça est unique. Le son qu'il produit est magnifique. Des violoncelles comme celui-ci sont des œuvres d'art.

Vous avez posté un appel à l'aide sur Facebook, avec des photos du violoncelle qui vous a été volé. Pensez-vous le retrouver de cette façon ?

L'idée de mon post, c'est que dans le milieu professionnel, les gens soient avertis que mon violoncelle a disparu et que l'archet aussi. Le but est qu'éventuellement, si quelqu'un le repère ou le trouve, chez un luthier par exemple, ou dans une vente, qu'on puisse encore plus vite l'identifier.