VIDEO. Annie Cordy, la "dame de cœur" de la chanson

Toute sa vie, Annie Cordy a connu "un grand bonheur". Et a partagé sans compter sa joie de vivre. Elle est morte, vendredi 4 septembre, dans sa maison située sur les hauteurs de Cannes, après un malaise, à l'âge de 92 ans.

Repérée dans un cabaret bruxellois, c'est comme meneuse de revue du Lido qu'Annie Cordy débarque à Paris. Danse, chanson, elle multiplie les fantaisies. Au cinéma, elle partage l'affiche avec son ami Bourvil, et Luis Mariano. Hollywood lui tend les bras, mais par amour pour son mari, réticent, elle abandonne le rêve américain.

Au fil des années, le répertoire d'Annie Cordy s'enrichit de succès populaires. En 1975, La Bonne du curé est vendu à un million d'exemplaires. elle chante, joue la comédie et triomphe avec Madame sans gêne, Hello Dolly, ou encore Nini la chance. Avec la mort d'Annie Cordy, la chanson française perd une "dame de cœur", une artiste toujours souriante, qui abordait la vie avec dynamisme et naturel.