Une compagnie lilloise livre des chansons à domicile pour créer du lien social

Cécile Thircuir roule sur sa vieille mobylette dans les rues de Vandoeuvre-lès-Nancy en Meurthe-et-Moselle. Ce jour-là, la petite commune a fait venir la compagnie lilloise "On Off" pour une initiative originale : livrer des chansons à domicile. La comédienne a été envoyée pour chanter Les Champs-Elysées de Joe Dassin à une retraitée.

"Je dis souvent qu'on est des livreurs d'amour, qu'en fait on est juste là pour mettre en évidence des liens qui existent déjà pour tout d'un coup les magnifier, les rendre un peu incroyables", raconte Cécile Thircuir. La compagnie lilloise offre ses services partout en France pour monter ce type d'initiative. Les expéditeurs ont le choix entre une centaine de chansons que les artistes de "On Off" interprètent.

Sur le site web de la compagnie, c'est une petite annonce qui résume la manière de s'y prendre pour envoyer une chanson postale. "Vous aimez faire des surprises ? Vous avez un message à faire passer ? Vous souhaitez envoyer une déclaration d'amour ? Voici l'occasion de livre une chanson comme on fait livrer un bouquet de fleurs. Rendez-vous à notre pôle d'accueil SMS, choisissez parmi les 100 chansons de notre catalogue, rédigez votre message personnel, et déterminez le rendez-vous pour la personne de votre choix. L'un de nos cinq chanteurs-livreurs tout terrain s'occupe du reste".