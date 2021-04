Musique : Jean-Louis Aubert en concert dans le cyberespace

Pour ses 66 ans, le chanteur Jean-Louis Aubert organise le 12 avril un concert en ligne et en direct, Stream in the night. Au programme, des grands hits mais aussi des titres issus de son dernier album "Refuge".

Jean-Louis Aubert a saisi l’occasion de son 66e anniversaire pour remonter sur scène, mais une scène digitale cette fois, Covid-19 oblige. Alors que les salles de spectacle sont toujours fermées, en raison des restrictions sanitaires, le chanteur organise un concert live, diffusé en ligne et intitulé Stream in the night. Ce concert, qui se tiendra le 12 avril, mêlera ses grands tubes et des morceaux issus de son dernier album studio Refuge, sorti en 2019 et déjà certifié disque de platine.

Des décors changeants

"Le tout se passera dans un cyberespace aux décors qui vont évoluer au fil des chansons. On sait déjà qu’il y aura une forêt, des invités VIP, mais on ne sait pas encore lesquels, et il sera même possible de discuter en direct avec le chanteur grâce à un chat", précise Isabelle Layer, journaliste du service culture de Franceinfo, sur le plateau du 23 heures, mardi 6 avril.