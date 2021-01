L'année 2020 en musique avec Fabien Lecœuvre

Spécialiste de la chanson, Fabien Lecœuvre présente son Dictionnaire officiel des Chansons françaises jeudi 31 décembre sur franceinfo en le raccrochant à l’actualité. Alors que le Royaume-Uni divorce de l’UE à minuit, dans les années 60, les Beatles chantaient en français, Michelle, un tube "inspiré par l’épouse de Richard Antony que le groupe pop côtoyait aux studios d’Abbey Road. Une performance saluée par la France à l’époque", raconte Fabien Lecœuvre.

Après il y a "le désamour, en 1986, Renaud signe Miss Maggie, une chanson qu’il adresse à la Première ministre Margaret Thatcher avec des mots féroces. François Mitterrand a dû intervenir pour apaiser les tensions", souligne le chroniqueur radio et télévision.

Hossein ému par Que je t’aime

Que je t’aime chantée par Johnny Hallyday en 1969 "était la chanson préférée de Robert Hossein, mort jeudi à 93 ans. Pour lui, c’était la plus belle déclaration d’amour. Le cinéaste engagera d’ailleurs le chanteur en 1970 pour tourner son film Point de chute", commente l’attaché de presse.

Enfin, Jingle Bells (Vive le vent en version française) est une chanson de Nouvel An et non de Noël. "Elle a été écrite le 31 décembre 1850 pour des courses de traîneau aux États-Unis, ensuite elle a été chantée dans les églises puis adaptée pour les fêtes de fin d’année. C’est Francis Blanche qui l’adapte en français en 1948. Toutes les stars l’ont reprise : Mika, Céline Dion, Dorothée...", conclut Fabien Lecœuvre.

