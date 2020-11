Julien Doré lance une tombola pour les sinistrés de la tempête Alex avec l’aide de Florence Foresti, Angèle ou Jean-Jacques Goldman

Bouleversé par les dégâts causés par la tempête Alex qui a dévasté plusieurs vallées des Alpes-Martimes début octobre, le chanteur Julien Doré a mobilisé une pléiade de stars et lance une tombola solidaire mercredi 18 novembre pour venir en aide aux sinistrés. En achetant un ticket de tombola, on pourra gagner un objet personnel offert par une personnalité.

Julien Doré s’associe au Secours populaire pour lancer une grande tombola solidaire originale afin de venir en aide aux sinistrés de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. On pourra y gagner des objets ayant appartenu à des stars telles que Florence Foresti, Catherine Deneuve ou Jean-Jacques Goldman.



Certains l’ignorent mais Julien Doré, originaire d’Alès et réinstallé depuis trois ans dans les Cévennes, a aussi de fortes attaches dans les Alpes-Maritimes. C’est niché dans le châlet de sa grand-mère à Saint-Martin-Vésubie, où il a passé plusieurs étés de son enfance, qu’il avait composé son précédent album et tourné un clip.

"La situation est catastrophique"

Alors, après le passage de la tempête Alex et les inondations qui ont dévasté la région, Julien Doré n’est pas resté longtemps les bras ballants. "La situation est catastrophique, Saint-Martin-Vésubie est coupée du monde", nous disait-il, bouleversé, début octobre, en prélude à un entretien au sujet de ses influences artistiques. Et il ajoutait : "je suis en train d’organiser quelque chose pour aider le village à mon échelle, à ma façon, et je me renseigne sur ce dont ils ont besoin en priorité".



Une fois encore, le chanteur a fait preuve d’imagination et s’est retroussé les manches pour aider les sinistrés des vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée, qui restent traumatisés six semaines après cette catastrophe naturelle.

Catherine Deneuve, Soprano, Francis Cabrel...

Autour de lui, le chanteur a mobilisé une pléiade de stars, dont Jean-Jacques Goldman, Florence Foresti, Angèle, Francis Cabrel, Benjamin Biolay, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Alain Chabat, Soprano, Nikola Sirkis, Teddy Riner, Louane, Philippe Katerine, Michel Polnareff ou Eddy de Pretto. Tous ont cédé un objet personnel qui pourra être remporté par les détenteurs de tickets de tombola. Par exemple la tenue que portait Florence Foresti à la cérémonie des Césars, ou une ceinture de judo ayant appartenu à Teddy Riner.



La tombola ouvre mercredi 18 novembre sur la plateforme de tombolas solidaires Karmadon. 100% des ventes de tickets seront reversées au Secours populaire des Alpes-Maritimes, "qui pourra continuer à œuvrer au quotidien sur place auprès des victimes".



Julien Doré a également prévu d'aller soutenir en personne les habitants sinistrés les 21 et 22 novembre, accompagné des bénévoles du Secours populaire. Une façon de redonner un coup de projecteur sur cette cause alors que "l’actualité très forte de ces dernières semaines a pu faire oublier la situation d’urgence extrême dans laquelle se trouvent toujours les sinistrés", souligne le Secours populaire.