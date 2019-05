Concours de l’Eurovision : Bilal Hassani, espoir de la France

Comme le veut la tradition, la diversité était au rendez-vous samedi 18 mai à Tel Aviv (Israël) à l’occasion de la 64ème édition du concours de l’Eurovision. La France était représentée par Bilal Hassani, jeune français au look androgyne et star des réseaux sociaux. Dans sa chanson, l’interprète français nous raconte qui il est. Perruque soignée et homosexualité assumé, le garçon souvent moqué n’hésite pas à bousculer les codes en cultivant la différence aux côtés de ses danseuses.

Duncan Laurence annoncé favori

Les autres candidats ont également assuré le show avec des mises en scène souvent spectaculaires. Le Néerlandais Duncan Laurence est le grand favori des bookmakers avec sa chanson d’amour qu’il interprète seul au piano. La soirée a par ailleurs été marquée par les larmes du candidat israélien, très ému devant les spectateurs de Tel Aviv puis par la performance tant attendue de la reine de la pop, Madonna.

