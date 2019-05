VIDEOS. Eurovision 2019 : les huit séquences qu'il ne fallait pas manquer

Le 64e édition du concours de chant a été remportée par les Pays-Bas. Mais ce serait dommage de ne retenir que ça.

Vous avez manqué la soirée de l'Eurovision 2019 ? Pas de panique, franceinfo vous propose de regarder les séquences les plus marquantes de la 64e édition du concours de chant. Samedi 18 mai, c'est le Néerlandais Duncan Laurence qui a remporté la victoire avec sa chanson Arcade. Mais il y avait bien d'autres images à voir.

La chanson gagnante

Duncan Laurence était le grand favori des bookmakers avec sa chanson Arcade. Souvent placés, rarement gagnants - comme au football - les Pays-Bas attendaient leur première victoire depuis 44 ans.

Si vous trouvez qu’”Arcade” est bourrée de “oh oh oh”, sachez que selon son producteur, il a fallu deux ans pour accoucher du morceau.

Le "Roi" de Bilal Hassani pour la France

Un peu tendu ? Bilal Hassani a fait moins bonne impression pour la grande finale que lors des répétitions. Du coup, celui qui pouvait rêver du podium selon les bookmakers en début de semaine s'est retrouvé englué en milieu de tableau. Avec 105 points, quatre fois moins que le vainqueur final.

L'anglais approximatif et les paroles très sommaires du candidat de San Marin

Et le prix du pire accent anglais de la compétition est remis au Turc Serhat, qui concours sous les couleurs de Saint-Marin. Une chanson écrite, selon son interprète, en cinq minutes dans les rues de Cologne. On n’a aucun mal à le croire. N'empêche : il quintuple son score grâce au vote du public, qui a apprécié la blague.

La prestation de Madonna

C'est peu dire que son tour de chant était attendu. A 1,3 million de dollars les dix minutes, la Madonne avait chèrement monnayé son talent. Et sa reprise hésitante d'un Like a Prayer parsemé de fausses notes a semé un certain malaise parmi les délégations.

La mise en scène spectaculaire des Islandais

Une louche de Mylène Farmer, un zeste de Rammstein, des costumes qu'on croirait sortis de clubs sado-masochistes, la prestation des Islandais d'Hatari n'a laissé personne indifférent.

Notez qu’ils se revendiquent expréssément antisystème et espèraient que ce passage à l’Eurovision orchestrera la chute du capitalisme. Le public ne les a que peu suivis, avec un passage anonyme dans le milieu de tableau. Lors de leur ultime passage face caméra, au moment du vote du public, ils ont sorti un drapeau palestinien, salué par une bordée de sifflets du public. La présentatrice de la soirée, le top-model Bar Refaeli, a sèchement coupé la séquence : "pas de politique ici".

Le retour de Conchita Wurst

La lauréate de l'édition 2014 a interprété le titre victorieux l'année suivante, dans un drôle medley, qui verra la chanson Toy de l'Israélienne Netta, repris par la vibrillonante Verka Serduchka, avec son étoile sur la tête et son costume gris métallisé.

Bonus : l'annonce du vote du jury par le correspondant grec

On peut dire "The Netherlands, twelve points", ou trouver plus original.