"C’est le pire moment de ma vie" : la compagne d'Avicii répond aux messages de haine après la mort du DJ

Le DJ suédois Tim Bergling, alias Avicii, est mort à l'âge de 28 ans vendredi 20 avril. Quelques jours plus tard, la mannequin d'origine tchèque Tereza Kacerova avait annoncé qu'elle était alors en couple avec lui. Depuis cette publication, elle dit avoir reçu de nombreux messages "de haine". Samedi 12 mai, elle a publié un long message sur Instagram, comme l'a repéré le Parisien.

"Récemment, une personne qui m'était très proche est morte", commence-t-elle. Elle raconte ensuite que "beaucoup de vautours sont sortis de l'ombre", l'accusant "d'exposer Tim pour la célébrité et l'argent". "Laissez-moi vous dire que l'intimité que sa famille a demandée concernait les détails de sa mort", se défend-t-elle. "Si j'avais voulu me faire de l'argent, j'aurais vendu mon témoignage et mes photos", continue-t-elle. Tereza Kacerova décrit ensuite la période difficile qu'elle a dû traverser, après la mort de son compagnon. "C'est le pire moment de ma vie."