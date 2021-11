"On passe pour une gang de bougons" : la famille de Céline Dion critique vivement "Aline", le film de Valérie Lemercier

En France, le film "Aline" librement inspiré de la vie de la chanteuse Céline Dion a réalisé un très bon démarrage en salle avec 900 000 entrées en deux semaines d'exploitation. Les critiques ont également salué la qualité de ce film réalisé par Valérie Lemercier. Au Québec, le journal Le Devoir avait salué, lors de la projection du film au festival de Cannes, "un homme sincère" à Céline Dion, "très proche de la réalité".

Outre-Atlantique, le film a cependant été reçu très différement par la famille de la chanteuse. Avant la sortie en salle d'"Aline" le 26 novembre au Canada, le pays natal de Céline Dion, le frère et la soeur de l'artiste ont fait part de son amertume. "Je ne reconnais pas la langue, je ne reconnais pas ma famille, je ne reconnais pas nos racines", a affirmé mardi soir Claudette Dion, la soeur et marraine de la star internationale. Elle était l'invitée, avec Michel Dion leur frère, d'un populaire talk-show québécois de la chaîne de télévision Noovo. Claudette et Michel Dion y ont dénoncé un "humour qui ne passe pas" et des scènes qui vont "trop loin". Selon eux, Valérie Lemercier "s'est payé un méchant trip sur le dos de la vie de Céline!". "Ma mère n'a jamais parlé comme ça à René, et Céline n'a jamais manqué de rien. On passe pour une gang (bande, NDLR) de bougons", a-t-elle commenté.

Dans sa critique, Le Devoir avait pointé le fait qu'Aline jette la lumière sur la façon dont Céline Dion avait été parfois "manipulée par son entourage".

Valérie Lemercier attend l'avis de Céline Dion

Le film, réalisé et joué par Valérie Lemercier, est inspiré de la vie de la diva canadienne. Il raconte l'histoire d'Aline Dieu, une chanteuse québécoise propulsée au rang de vedette grâce à sa voix exceptionnelle. "Le film qu'on a vu, Claudette et moi, ce n'est pas exactement ce qu'on pensait", a réagi Michel Dion, qui a accompagné Céline Dion en tournée pendant 30 ans en tant que régisseur.

Céline Dion n'a, quant à elle, pas donné encore donné son avis en public sur le film et rien ne dit qu'elle l'ait déjà vu. La réalisatrice française espère que la chanteuse le regardera pour se faire son avis. Le 21 novembre, Valérie Lemercier avait expliqué à la télévision québécoise avoir voulu produire un film "émouvant et drôle, comme Céline Dion". "J'espère qu'elle verra le soin qu'on a tous mis à lui rendre hommage", a-t-elle affirmé, ajoutant espérer "qu'un jour elle le verra et qu'il lui plaira".