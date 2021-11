En tête du box-office, "Aline" fait le meilleur démarrage de l'année pour un film français

Valérie Lemercier réussit sa reconversion en star de la chanson : "Aline", son vrai-faux biopic de Céline Dion, a pris la tête du box-office français, avec près de 600 000 spectateurs dès sa première semaine d'exploitation.

Le film, dans lequel Valérie Lemercier incarne la méga-star québécoise de 7 à 50 ans, fait le troisième meilleur démarrage de l'année pour un film français, derrière "Kaamelot" et "OSS117 : Alerte rouge en Afrique noire", selon CBO Box Office.

James Bond et Marvel détrônés

Il détrône la dernière super-production Marvel, "Les Eternels", qui a réuni 470 000 spectateurs pour sa deuxième semaine d'exploitation. Signé Chloé Zhao, oscarisée pour "Nomadland", le film interprété notamment par Angelina Jolie et Salma Hayek, jongle avec une multitude de personnages principaux et dure 2H37. Il a attiré depuis sa sortie 1,24 million de spectateurs.

Il devance "Mourir peut attendre", le dernier James Bond avec Daniel Craig, toujours dans le Top 3 après six semaines sur les écrans (près de 200 000 amateurs cette semaine, 3,8 millions au total). Suivent un autre film de super-héros, "Venom : Let There Be Carnage", puis une autre nouveauté, en cinquième position, le dernier film de et avec Clint Eastwood, "Cry Macho" (126 000 spectateurs).