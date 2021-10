"Aline" : Valérie Lemercier dans un vrai-faux biopic de Céline Dion lumineux et personnel

La comédienne et réalisatrice retrace la carrière exceptionnelle et atypique de la chanteuse avec humour et tendresse, dans un film à la dimension internationale, comme la star.

Retracer la carrière de Céline Dion semble un sujet tout trouvé pour Valérie Lemercier, devant et derrière la caméra. Sous la forme d’un faux-biopic, puisque tous les noms et lieux ont été changés, Aline, qui sort mercredi 3 novembre, est une réussite sous tous rapports et révèle une réalisatrice ambitieuse.

Céline VS Aline

Au Québec, Aline est la 14e enfant de Sylvette et Anglomard Dieu, dont toute la famille baigne dans la musique. La petite dernière a une voix exceptionnelle qu’ils font entendre au producteur de musique Guy-Claude. Il va la transformer à 13 ans en chanteuse à succès, puis en star internationale, en famille, jusqu’au jour où Aline tombe amoureuse de son mentor.

Valérie Lemercier porte haut son sujet dans Aline, son quatrième long métrage. Elle passe de comédies intimistes à un sujet international, Céline Dion, dans une mise en scène flamboyante, comme son héroïne. La comédienne interprète Aline de ses 8 ans à aujourd’hui. Sa voix de chanteuse est celle de la chanteuse Victoria Sio, mais elle se donne à plein régime dans ses transformations et sur scène, également derrière la caméra.

La Petite maison dans la prairie

Valérie Lemercier charme par la progression du récit, la reconstitution des années 1960-2000, avec des interprètes irrésistibles. Histoire d’une star, Aline a tout d’un film intimiste, sa carrière étant gérée en famille, en vase clos. L’histoire d’amour participe quant à elle d’un beau mélodrame, vrai, le genre étant prédestiné à l’héroïne. L’humour et la tendresse habitent le film, la sincérité, l’enthousiasme aussi, de la star et de la réalisatrice.

Valérie Lemercier et Sylvain Marcel dans "Aline" de Valérie Lemercier (2021). (RECTANGLE PRODUCTIONS/GAUMONT/TF1 FILMS PRODUCTION, DE L'HUILE/ PRODUCTIONS CARAMEL FILM INC./PCF ALINE LE FILM INC./BELGA PRODUCTIONS)

Aline tranche avec les autres biopics musicaux où la trilogie drogue, sexe et dépression domine. Ici, c’est un peu La Petite maison dans la prairie au pays du show-business. Aline baigne comme un poisson dans l’eau dans son rôle de star auquel elle semble avoir été destinée très jeune. Une carrière naturelle favorisée par un environnement bienveillant. L’ampleur de la mise en scène sert un récit plein de rebondissements, à l’humour constant sauf quand l’émotion prend, jusqu’aux larmes, comme Céline.

L'affiche d'"Aline" de Céline Dion (2021). (GAUMONT DISTRIBUTION)

La fiche

Genre : Biopic

Réalisatrice : Valérie Lemercier

Acteurs : Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud

Pays : France / Canada / Belgique

Durée : 2h06

Sortie : 3 novembre 2021

Distributeur : Gaumont Distribution



Synopsis : Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14e enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.