Las Vegas : après 1 000 concerts, les adieux de Céline Dion

Une page se tourne. Après seize ans de résidence à Las Vegas (États-Unis), Céline Dion a décidé de reprendre la route dès le mois de septembre pour une tournée internationale. Mais lors de son long séjour dans le Nevada, elle aura pulvérisé tous les records avec 1 144 concerts et 875 millions de dollars de recettes. Samedi 8 juin, elle a reçu une standing ovation pour son dernier show et sa nouvelle chanson, Flying on my own.

Chacun de ses concerts à Las Vegas était un show incroyable, avec des musiciens et des choristes qui lui sont toujours restés fidèles. C'est son mari, l'impresario René Angélil, décédé il y a trois ans, qui avait eu l'idée d'installer Céline Dion en résidence à Las Vegas. Il avait même conçu la salle spécialement pour les concerts géants de la chanteuse. Pour Céline Dion, c'est donc la fin d'une époque. Avec déjà beaucoup de rendez-vous pris, compte tenu de la tournée qui arrive.

