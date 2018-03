GRAND FORMAT. "Elle s'autorise tout" : Céline Dion, quinqua et nouvelle reine du cool

Ce regain d'engouement autour de la Québécoise remise au placard le "Céline bashing" des années 2000, alors que la star triomphait avec My Heart Will Go On, titre phare du film Titanic. "En 2007, la revue britannique Q élit Céline Dion l'une des trois pires chanteuses de pop de tous les temps", rappelle Carl Wilson. Depuis, une nouvelle génération s'est appropriée l'idole populaire. "Des personnes, comme Drake ou Xavier Dolan, qui étaient trop jeunes pour être snobs quand Céline était la plus célèbre, se souviennent d'elle avec tendresse. Et ils sont maintenant dans une position où ils influencent ce qui est à la mode, analyse Carl Wilson. Je pense aussi que cette nouvelle affection est davantage due à sa personnalité, sa présence, son sens de l'humour et son excentricité qu'à ses chansons."

La chanteuse québécoise peut ainsi remercier le jeune réalisateur québécois Xavier Dolan et son film Mommy, pour avoir remis au goût du jour l'œuvre de la chanteuse. "J'ai grandi avec Céline Dion !, expliquait l'artiste aux Inrocks. C'était l'écueil monumental à éviter avec Mommy : rire de Céline Dion, donc rire de mes personnages qui l'écoutent sincèrement. Le film évoque une strate sociale populaire, et je ne devais surtout pas la regarder de travers ou de biais, il fallait que je sois avec eux." Le résultat, bouleversant, donne lieu à une scène culte où les trois protagonistes dansent et chantent sur On ne change pas.

De son côté, le rappeur canadien Drake, dont les albums battent des records de vente, s'est dit fasciné par la chanteuse. En mai 2017, le trentenaire lui a ainsi rendu un hommage appuyé lors des Billboard Music Awards, comme le rapporte 20 minutes.