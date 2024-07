Best-seller autobiographique, film sur Netflix... Avant d'être colistier de Donald Trump, J.D. Vance a rencontré le succès avec "Hillbilly Elegy"

Le jeune sénateur républicain de l'Ohio, que Donald Trump vient de choisir pour qu'il devienne son vice-président s'il est élu à la Maison-Blanche, a aussi la casquette d'un auteur à succès.

Il est décrit comme le porte-voix de l'Amérique déclassée. Le nouveau colistier de l'ancien président américain, James David Vance, 39 ans, est non seulement sénateur républicain de l'Ohio depuis 2022 mais aussi auteur du livre Hillbilly Elegy, vendu à 3 millions d'exemplaires depuis 2016. Ce succès en librairie - qui a été adapté en film diffusé sur Netflix sous le titre, en français, d'Une Ode américaine -n'est pas étranger à sa nomination auprès de Donald Trump.

C'est à l'université prestigieuse de Yale que J.D. Vance a l'idée de son livre Hillbilly Elegy, publié en 2016 et qui le fait connaître du grand public. Car avant de rejoindre le ticket de Donald Trump pour la présidentielle américaine, le jeune homme connaît un parcours atypique, qui va nourrir l'écriture de son best-seller, dans la grande tradition du "rêve américain"... et à l'opposé de Donald Trump, dont le père était millionnaire.

James David Vance grandit en effet dans une famille monoparentale modeste de l'Ohio, état de la "Rust Belt", cette région du nord-est des Etats-Unis profondément marquée par le déclin industriel, avant d'entrer dans l'armée. Il étudie ensuite le droit à Yale, l'une des universités les plus prestigieuses du pays, avant de faire carrière dans la Silicon Valley.

Un récit autobiographique

Bien que l'auteur de Hillbilly Elegy ait cessé d'être un "hillbilly", qui peut être traduit par "plouc" ou par "crétin des collines", il fait entendre dans son ouvrage autobiographique la voix d'une population blanche ouvrière, désillusionnée et déclassée du nord-est des États-Unis, profondément marquée par le déclin industriel, le chômage et les addictions en tous genres.

"Il décrit avec humanité et bienveillance la rude vie de ces 'petits Blancs' du Midwest, ces 'péquenots', que l'on dit xénophobes et qui ont voté pour Donald Trump." extrait de la quatrième couverture de "Hillbilly Elegie"

Le livre, sorti chez Harper, est rapidement popularisé et figure sur la liste des best-sellers du New York Times en 2016 et 2017. Hillbilly Elegie est traduit en français en 2017, accompagné de cette quatrième de couverture : "'Là où les Américains voient des Hillbillies, des rednecks ou des White trash, je vois mes voisins, mes amis, ma famille.' Dans cet ouvrage à la fois personnel et politique, J.D. Vance [...] pose des questions essentielles. Comment peut-on ne pas manger à sa faim dans le pays le plus riche du monde ? Comment l'Amérique démocrate, ouvrière et digne est-elle devenue républicaine, pauvre et pleine de rancune ?" Conséquence directe de sa nomination par Donald Trump, les ventes du livre repartent à la hausse, grimpant aux premières places des ventes sur Amazon aux Etats Unis.

En 2017, sur France Culture, Brice Couturier avait livré sa chronique du livre : "Né dans la classe ouvrière, il donc a rejoint les rangs de la grande bourgeoisie en devenant un avocat d’affaires renommé. Et c’est précisément ce que raconte son livre : c’est le récit d’une trajectoire de vie.

Mais cette autobiographie ne ressemble en aucune façon à ces autocélébrations exaspérantes qu’aiment dicter à des scribouillards les "self-made men" qui s’ennuient dans leurs appartements de 300 m² de la 5° avenue. C’est un livre âpre, lucide, sans complaisance, écrit par un homme qui est, certes, passé de l’autre côté de la barrière des classes, mais qui garde une grande tendresse pour sa communauté d’origine. Et il se conclut par une série de recommandations sur la meilleure manière de remédier à la misère, tant matérielle que morale, où les siens se sont enfoncés".

Surfant sur ce succès en librairies, en 2020, Netflix achète les droits de Hillbilly Elegy pour une adaptation en 2020. Le film Une Ode américaine est réalisé par Ron Howard avec Amy Adams et Glenn Close dans les rôles principaux.

L'un des meilleurs interprètes du "phénomène" Trump

Le succès du livre est concomitant à l'élection présidentielle américaine de 2016 et apparaît comme une aide à la compréhension du vote de la classe ouvrière blanche en faveur de Donald Trump. D'après le chroniqueur du New York Times, Ross Douthat, qui a eu un long entretien avec J.D. Vance en juin dernier, comme le relate Courrier international, il a “été lu avec attention et gratitude par les opposants à Trump, qui cherchaient une fenêtre sur le populisme" et il avance des pistes d’explications sur le phénomène Maga [acronyme de Make America Great Again, "Rendre sa grandeur à l’Amérique", un des slogans phares de Donald de Trump].

Le livre de J.D. Vance est publié en France aux éditions du Globe et du Livre de poche. (CAPTURE D'ECRAN / FRANCEINFO)

Un temps opposant à l'ancien président américain, J.D. Vance se repent ensuite et se rapproche du courant trumpiste. Il fait ainsi siens les grands thèmes de Donald Trump, ainsi que son ton combatif et son discours populiste, et obtient le soutien du milliardaire dans sa campagne pour le Sénat en 2022.

Lui qui met en avant sa foi chrétienne comme boussole privée et politique, s'impose au Congrès comme un défenseur féroce du magnat républicain, ciblé par plusieurs procédures pénales et civiles. Son livre attire notamment l'attention du fils aîné de l'ex-président, Donald Trump Jr, dont il devient un proche ami. Ce dernier aurait exercé un grand rôle sur sa nomination comme colistier du candidat républicain à la Maison-blanche.

Si Donald Trump, 78 ans, est une nouvelle fois élu en novembre prochain, ce père de trois enfants, devenu une figure prisée des plateaux de télévision sur lesquels il défend énergiquement et avec loyauté le candidat républicain à la présidentielle, deviendra son vice-président à seulement 39 ans. J.D. Vance sera alors l'une des trois plus jeunes personnes à occuper ce poste dans l'histoire des États-Unis et signera alors une véritable histoire américaine.