Info franceinfo Littérature : les ventes du roman "Le Comte de Monte-Cristo" s’envolent avec le succès du film avec Pierre Niney

Chez Folio, "Le Comte de Monte-Cristo" a déjà été réimprimé trois fois en deux mois et un 4e tirage est prévu. Grand roman d’aventures, c’est, de fait, le livre parfait à glisser dans les valises.

Le phénomène est classique : le succès d’une adaptation cinématographique provoque souvent l’envie de lire le roman qui en est à l’origine. Et le grand classique d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, n'y coupe pas : les ventes des deux tomes sont "boostés" par le film éponyme, signé Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte.

À 19 ans, Edmond Dantès a tout pour être heureux. Une promotion assurée comme capitaine de bateau, une fiancée, un père aimant… Jusqu’à ce que trois lascars envieux s’unissent pour le détruire. Dénoncé comme bonapartiste alors que Louis XVIII débute son règne, il est jeté en prison où il passera 14 ans. La vengeance est un plat qui se mange froid et est l’ingrédient idéal pour un grand roman d’aventures. De Marseille à Paris en passant par Rome et la Méditerranée, Alexandre Dumas va narrer sa folle histoire sous forme de roman-feuilleton en 1844, comme il l’a fait avec son précédent roman, Les Trois Mousquetaires.

Une nouvelle réimpression

Devenus des classiques de la littérature française, ces deux romans ont été de nombreuses fois adaptés au cinéma. Un nouveau Comte de Monte-Cristo, le 24e, incarné cette fois par Pierre Niney, a fait une sortie exceptionnelle le 28 juin, deux jours avant le début de la Fête du cinéma. En neuf jours d’exploitation, il a récolté plus de 2 millions d’entrées. Il est donc bien parti pour dépasser l’objectif affiché le 30 juin sur franceinfo par son producteur Dimitri Rassam : "Faire plus d'entrées" que Les Trois Mousquetaires, dont le premier volet consacré à D'Artagnan, sorti en avril 2023, a attiré 3,3 millions de spectateurs.

L'engouement se répercute aussi évidemment sur les ventes de livres. Chez Folio classique qui est, en quelque sorte, l’édition "officielle" associée au film, avec en exclusivité les affiches en couverture des deux tomes, les livres ont déjà été réimprimés trois fois depuis mai, "moment où le buzz a commencé à monter", explique Gallimard, soit 35 000 exemplaires proposés pour le tome 1 et 27 000 pour le tome 2. Et une nouvelle réimpression va être lancée d’ici quelques jours.

Les deux tomes du "Comte de Monte-Cristo" d'Alexandre Dumas, publiés chez Folio en mai 2024 avec les affiches du film de Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière. (FOLIO CLASSIQUE / GALLIMARD)

"Si l’on fait une comparaison entre juin 2023 et juin 2024, le ratio est d’environ 1 100 exemplaires vs. 11 000 vendus par mois pour le tome 1, et de 800 exemplaires vs. 10 000 pour le tome 2", confie l’éditrice qui anticipe "une multiplication des ventes par 10 sur la période d’exploitation du film par rapport à la même période l’année dernière, soit le même succès que 'Les Trois Mousquetaires'".

De son côté, Le Livre de Poche a également anticipé l'impact du succès du film en créant une édition plus qualitative que son "poche" standard avec une couverture plus colorée. Le premier tirage de cette nouvelle édition est de 10 000 exemplaires par tome. Côté ventes, depuis la sortie du film, les sorties de caisse hebdomadaires ont quadruplé.