La star américaine Beyoncé va réenregistrer une chanson de son dernier album, après avoir reçu des critiques pour un mot d'argot jugé "validiste"

Un passage en studio imprévu. La superstar américaine Beyoncé va devoir réenregistrer une chanson de son nouvel album, Renaissance. Cette annonce fait suite à de vives critiques sur les réseaux sociaux, après l'utilisation d'un mot d'argot considéré comme une insulte par les personnes handicapés. En l'occurrence, ce terme se trouve dans le titre Heated, écrit en collaboration avec le rappeur canadien Drake, dans lequel la chanteuse chante : "Spazzin' on that ass, spazz on that ass".

Dérivé de l'adjectif "spastic" ("spastique"), le terme "spaz", en anglais, peut être utilisé pour se moquer de personnes souffrant d'une infirmité motrice cérébrale et peut être associé au sens large aux termes "crétin", "dérangé" ou encore "empoté". Aux Etats-Unis, le mot "spaz" est peu fréquent et semble plutôt qualifier une personne jugée "hors de contrôle" ou qui agit de manière "erratique".

Pour tenter d'éteindre un début d'incendie sur les réseaux sociaux, Beyoncé va donc réenregistrer la chanson incriminée en "remplaçant" le terme "spaz", a écrit à l'AFP une porte-parole de l'artiste. Cette dernière assure que "le mot n'avait pas été utilisé de manière intentionnelle pour blesser". La même histoire était arrivée en juin à la chanteuse américaine Lizzo, qui avait dû réenregistrer son titre Grrrls pour supprimer le même terme argotique "spaz".

La militante australienne Hannah Diviney, qui s'exprimait sur Twitter, estimait que l'usage de ce terme par Beyoncé faisait "l'effet d'une gifle, pour la communauté des personnes handicapées et pour les avancées réalisées avec Lizzo". Elle a promis de "continuer de dire à toute l'industrie musicale de 'faire mieux' jusqu'à ce que les insultes 'validistes' [discriminantes envers les personnes en situation de handicap] disparaissent de la musique".

So @Beyonce used the word 'spaz' in her new song Heated. Feels like a slap in the face to me, the disabled community & the progress we tried to make with Lizzo. Guess I'll just keep telling the whole industry to 'do better' until ableist slurs disappear from music