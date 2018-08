Mort d'Aretha Franklin : "Elle a traversé les époques sans jamais tomber dans la nostalgie, elle est totalement irremplaçable"

"C'est comme après la mort de James Brown, de Marvin Gaye ou de Michael Jackson. Ce sont des artistes qui par leur excellence sont irremplaçables" pour Olivier Cachin, journaliste et spécialiste de la musique.

Aretha Franklin "aura marqué l'histoire de la musique, pas seulement la musique noire et du R&B mais vraiment la musique tout court", a déclaré sur franceinfo Olivier Cachin, journaliste spécialiste de la musique alors que la reine de la soul s'est éteinte jeudi 16 août à l'âge de 76 ans à Detroit.

Aretha Franklin était "à l'écoute de la musique contemporaine (…) elle ne vivait pas dans le passé ou la nostalgie", c'était "une influence immense pour toute personne qui veut chanter avec émotion en étant femme" mais "personne n'aurait l'outrecuidance de s'imaginer être la nouvelle Aretha Franklin" car "elle est totalement irremplaçable", estime Olivier Cachin.

franceinfo : Quelle est sa place dans l'histoire de la musique ?

Olivier Cachin : La reine de de la soul aura marqué l'histoire de la musique, pas seulement la musique noire et du R&B mais vraiment la musique tout court. Plus de 60 ans de carrière et puis cette voix qui faisait d'elle la reine de la soul, le titre qu'elle aura pour toute l'éternité. Ce qu'on oublie souvent c'est que c'est quelqu'un qui a été toujours à l'écoute de la musique contemporaine et qui jusqu'à ses derniers albums, le dernier album qui est paru en 2014, où elle reprend le morceau d'Adèle Rolling in the Deep. Elle a fait des disques avec Lauryn Hill, avec Puff Daddy. Elle était dans l'actualité de la musique, elle ne vivait pas dans le passé ou la nostalgie. Les artistes d'aujourd'hui s'en souvenaient, notamment Beyonce qui lui a dédicacé son concert il y a quelques jours quand on a appris qu'elle était hospitalisée. C'est quelqu'un qui, à travers le sampling, à travers les collaborations diverses, a participé aussi bien à la musique des années 2000 qu'à celle des années 1960.

La voix de gospel d'Aretha Franklin a-t-elle changé durablement le monde de la musique aujourd'hui ?

C'est quelqu'un qui, comme Sam Cook dont elle s'était inspirée, a fait ce passage pas facile de l'église jusqu'à la musique séculaire, c'est-à-dire la pop musique, quitter l'exclusivité de l'église de Dieu pour parler à tout le monde. C'était la tante de Whitney Houston. Elle a traversé les époques et sans jamais tomber dans la nostalgie. Elle a vaincu beaucoup de problèmes personnels et ça a toujours fait évoluer sa musique.

Y-a-t-il des héritières d'Aretha Franklin aujourd'hui ?

Des héritières, il y en a beaucoup, car toute femme qui chante avec la voix soul peut se revendiquer d'Aretha Franklin mais c'est comme après la mort de James Brown, de Marvin Gaye ou de Michael Jackson. Ce sont des artistes qui par leur excellence sont irremplaçables et Aretha Franklin est totalement irremplaçable. C'est une influence immense pour toute personne qui veut chanter avec émotion en étant femme. Personne n'aurait l'outrecuidance de s'imaginer être la nouvelle Aretha Franklin. Ce genre d'analogie n'aurait pas de sens mais par contre ce qui est vrai, c'est que des chanteuses contemporaines comme Beyonce, Rihanna ou Lauryn Hill doivent énormément à Aretha Franklin.