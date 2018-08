Détroit : Aretha Franklin, le dernier hommage

Le cercueil doré d'Aretha Franklin est au coeur de l'église baptiste de son père. Une multitude d'amis et de célébrités, dont l'ancien président, Bill Clinton, sont venus se recueillir en rythme. L'office religieux est ponctué de chants et de témoignages d'affection de proches. "Le monde te pleure, tu vas manquer au monde, tu vas me manquer, et nos conversations aussi vont me manquer", a déclaré Smokey Robinson, musicien.

"Elle me donne son âme"

Hier déjà, 40 artistes ont égrené les plus grands tubes de la queen of soul. Un concert gratuit pour les habitants de Détroit, un recueillement festif. "Elle me transmet des émotions, elle me donne son âme, elle me remonte le moral quand ça ne va pas", témoigne un de ses adorateurs. Pendant trois jours, c'est toute une nation, toute une ville qui a défilé devant sa dépouille.

Le JT

Les autres sujets du JT