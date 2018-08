Aretha Franklin : des obsèques en musique

Un rayon de soleil sur le cercueil d'Aretha Franklin et dans ce temple de Détroit (Michigan), les larmes de certains choristes. Lentement, le cercueil de la reine de la soul se referme ; il a été ouvert quelques minutes pour un dernier adieu. Des funérailles exceptionnelles en présence de l'ex-Président Bill Clinton et six heures d'hommages musicaux à vous hérisser le poil. Ariana Grande interprète l'une des plus belles chansons de la diva. Dehors, devant un écran géant, l'ambiance est festive même si ces fans n'ont pas eu la chance de rentrer dans l'église. Ils sont pourtant arrivés très tôt ce matin. Une immense file d'attente dans laquelle certains s'impatientent derrière les barrières de sécurité. "Vous ne pouvez pas rentrer si vous n'avez pas le bracelet. Ce n'est pas la peine de pousser", crie un agent de police à la foule. À l'intérieur, la danse et la musique ont remplacé la peine du début de la cérémonie.

"C'est un moment d'histoire"

Ce soir la cérémonie des obsèques d'Aretha Franklin doit durer six heures au total. En direct de Détroit dans le Michigan, Agnès Vahramian raconte l'ambiance sur place. "C'est un moment d'histoire que nous vivons, que nous partageons depuis ce matin. Nous sommes frappés par la tristesse mêlée d'une immense joie qu'expriment les habitants de Détroit", témoigne l'envoyée spéciale.

