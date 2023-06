Après le foot et le cinéma, la chanson : Eric Cantona en résidence à Auxerre pour préparer sa tournée

Après avoir dévoilé début juin un premier titre, "The friends we lost", le mythique numéro 7 de Manchester United prépare une tournée européenne cet automne. Pour la peaufiner, il sera en résidence à Auxerre à partir du 9 octobre.

Il n'est décidément jamais là où on l'attend. Après une brillante carrière de footballeur, et une belle reconversion dans le cinéma, et des apparitions remarquées au théâtre, Eric Cantona se lance donc dans la chanson. Cantona sings Eric, c'est le titre de la tournée qui débutera à Manchester le 26 octobre prochain. Avant cela, le "King" posera ses valises au Théâtre d'Auxerre, ville où il a fait ses premiers pas de joueur professionnel.

France 3 Bourgogne : B. Djaouti / C. Pueyo / P. Sabatier

La voix est chaude, profonde. Les paroles, en anglais, sont teintées de cet accent marseillais qui ne l'a jamais quitté. Le 2 juin dernier, Eric Cantona publie sur son compte Instagram le clip de son tout premier titre, The friends we lost. Le début pour lui d'une troisième vie. Cantona c'est d'abord, bien sûr, l'un des tout meilleurs joueurs de foot français. Surnommé le King à Manchester United où il a marqué l'histoire du club de 1992 à 1997, le mythique numéro 7 a commencé sa carrière en Bourgogne. C'est là, à l'AJ Auxerre que l'adolescent alors âgé de 14 ans fait ses premiers pas de footballeur, d'abord au sein du centre de formation, puis dans l'équipe première. Une période dont l'ancien entraîneur de l'AJA, Guy Roux se souvient avec tendresse : "C'est un être extraordinaire ! Il nous a donné beaucoup de peine, beaucoup de mal, il était difficile comme adolescent. Difficile, mais jamais stupide.Vraiment, c'est un personnage !"

Auxerre, un retour aux sources

43 ans et un palmarès exceptionnel plus tard, Eric Cantona est de retour à Auxerre, cette fois en tant qu'artiste. En octobre prochain, il sera en résidence pendant une semaine au théâtre de la ville pour le plus grand plaisir de son directeur, Pierre Kechkéguian agréablement surpris par le talent de Cantona chanteur : "Sincèrement, je découvre et j'apprécie ! Je ne peux qu'être content de vivre cette aventure aux côtés d'un tel personnage. Eric Cantona, c'est quand même 'The king' !" Un roi auquel rien ou presque n'a résisté. Star planétaire du football, il s'est également illustré au théâtre et au cinéma avec 37 rôles dont certains très marquants comme celui de la brute au grand cœur, Jo Sardi, dans Les enfants du marais de Jean Becker (1998).

Après des collaborations remarquées avec Rachid Taha et Bernard Lavilliers et une apparition en guest star dans le clip de Once de Liam Gallagher, Eric Cantona a donc choisi la musique comme troisième voie. De manière très symbolique, sa tournée franco-britannique débutera le 26 octobre à Manchester, ville dans laquelle il reste, aujourd'hui encore, un dieu vivant. Paris, Lyon, évidemment Marseille... Le "roi Canto" sera également de passage à Auxerre, en concert cette fois, à une date qui reste à déterminer. Quant à l'album, il faudra attendre 2024.