À écouter : oiseaux, baleine et jaguar ont été réunis pour chanter l'hymne de la Colombie pour la COP16

Les sons ont été prélevés dans la nature et assemblés par le producteur de musique Miguel de Narvaez.

C'est une chorale que seule la Colombie pouvait s'offrir grâce à son unique biodiversité. Les sons et cris d'une quarantaine d'oiseaux, des grenouilles, et même d'un jaguar ont été spécialement enregistrés dans leur habitat naturel pour composer une version unique de l'hymne de la Colombie. Le pays, qui possède la plus grande biodiversité d'oiseaux au monde, accueillera la 16e réunion de la Conférence des parties (COP) à la Convention sur la diversité biologique (CDB) – COP16 – à compter du 21 octobre 2024.

"Il y a plus de 41 oiseaux dans cet audio, des grenouilles, il y a même un jaguar, nous avons aussi enregistré une baleine dans le Pacifique, qui a un son incroyable, nous avons aussi capturé des sons de la nature, du vent, de la mer et de la pluie pour enrichir encore plus l'atmosphère", a expliqué sur une radio locale le producteur de musique Miguel de Narvaez, chargé de mixer méticuleusement les sons.

Cet hymne national, pas comme les autres et qui fera beaucoup d'envieux à travers le monde, a été diffusé sur les réseaux sociaux. L'œuvre, qui se veut un "hommage à la biodiversité" de la Colombie – pays de montagnes, de mer et de forêt amazonienne – est accompagnée d'un clip illustré de tous les volatiles et animaux multicolores qui l'interprètent.

Avec une équipe de biologistes, son compositeur a parcouru les régions colombiennes des Caraïbes, du Pacifique, des plaines amazoniennes et andines d'altitude (paramos) pour enregistrer cette anthologie de sons à l'aide de microphones "très sophistiqués". "Nous avons commencé par tout enregistrer, autant que possible, puis nous avons déterminé quels oiseaux étaient dans les tonalités dont nous avions besoin pour retrouver celle originale de l'hymne national", a expliqué Miguel de Narvaez.

La composition a été diffusée sur certaines radios mercredi 16 octobre, à quelques jours de la COP16 sur la biodiversité qui se tiendra à Cali (sud-ouest) entre le 21 octobre et le 1er novembre.

Pays refuge d'une biodiversité menacée à l'échelle mondiale

À l'occasion de ce forum international, le gouvernement colombien a lancé ces derniers jours plusieurs clips vantant les beautés naturelles, les richesses animales et la diversité culturelle de la Colombie. Il diffuse également un hymne de la COP scandant le slogan "paix avec la nature" au rythme du marimba (xylophone latino-américain), des tambours et d'autres sons du Pacifique colombien. L'emblème de la COP est l'inirida, une fleur endémique amazonienne connue pour sa résistance aux inondations et aux sécheresses, et sa capacité d'adaptation.

Selon le Fonds mondial pour la nature (WWF), la Colombie "possède la plus grande diversité d'oiseaux au monde : un total de 1 935 espèces d'oiseaux identifiées à ce jour". Elle est suivie par le Pérou, avec 1 879 espèces, selon un rapport officiel publié cette année. Dans le monde, les populations d'animaux sauvages se sont réduites en moyenne de 73% en cinquante ans, selon le WWF.