Musique : des cours disponibles sur internet pour tous les niveaux

Avec la crise sanitaire, des milliers de Français ont redécouvert la musique grâce aux plateformes en ligne. Jonh Wadies, Niçois de 32 ans, a rendez-vous avec son professeur de guitare, Jean-Félix Lalanne, par visioconférence. Ce chanteur autodidacte veut améliorer sa technique. "Au conservatoire, c'était quand même très sélectif, il fallait passer des examens [...]. J'ai appris sur internet, à l'époque, il n'y avait pas imusic-school", confie-t-il.

20 000 élèves sur une plateforme de cours en ligne

Comme beaucoup d'artistes, Jean-Félix Lalanne est privé de concerts. Depuis le studio de sa villa de Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes), il donne des cours de guitare à distance. La plateforme en ligne sur laquelle il enseigne, imusic-school, est la plus populaire en France. Elle réunit des profs stars et des élèves de tout âge. "On est passé de 10 000 élèves à peu près il y a un an à 20 000 élèves actuellement", explique François Kreutz, président de imusic-school.

