Mort de Jane Birkin : l'Angleterre se souvient d'elle pour les scandales "Blow-Up" et "Je t'aime moi non plus"... et pour un accessoire de mode

La chanteuse et actrice est morte dimanche 16 juillet à Paris, elle avait 76 ans. Même si elle est partie très jeune d'Angleterre, son pays d'origine a suivi sa vie.

Jane Birkin s’est éteinte dimanche 16 juillet à Paris, à l’âge de 76 ans. La plus anglaise des Françaises a construit sa réputation et sa vie sur le sol français. Elle a quitté son Angleterre natale toute jeune mais à l'annonce de sa mort, son pays d'origine se souvient d'elle avec émotion.

Un parfum de scandale a longtemps entouré cette fille d’une actrice et d’un commandant de la Royal Navy. Jane Birkin naît à Londres en décembre 1946. Moins de 20 ans plus tard, l’Angleterre, choquée, la découvre dans Blow-Up d’Antonioni. L’actrice joue nue dans une scène de sexe à trois dans ce film qui se déroule dans le "Swinging London" des années 60. C’est à cette époque-là qu’elle quitte le Royaume-Uni pour la France. Malgré tout, les prudes Anglais n’en ont pas fini avec la "belle provocatrice".



En 1969, le titre Je t’aime moi non plus , un chef-d’œuvre Birkin-Gainsbourg. C’est trop pour la BBC qui refuse de diffuser la chanson pour son contenu ouvertement sexuel. Pourtant, les Britanniques l’adorent et elle devient un symbole de la libération des mœurs. Elle atteint la première place des charts et reste le disque le plus vendu dans le pays pendant 34 semaines, c'est une première à l’époque pour un titre en langue étrangère.

Une carrière de chanteuse et d'actrice moins connue en Angleterre qu'en France

Outre-Manche, les Anglais se souviennent d’elle aussi pour son rôle dans la mode. Un sac à main porte d'ailleurs son nom. L’histoire dit qu’en 1981, elle discute avec le directeur général d’Hermès de sa difficulté à trouver un sac élégant et assez grand pour la mère de deux enfants qu’elle était à l’époque. La maison de luxe invente cet accessoire un peu fourre-tout devenu un indémodable, encore en vente aujourd’hui.

Elle-même disait de ce sac qu’on pouvait y mettre trop de choses et que c’était peut-être la raison d’une tendinite dont elle souffrait. La discussion fondatrice pour la création de cet objet a eu lieu dans un avion entre Paris et Londres, soit un beau symbole pour celle que l’on décrit en Angleterre comme "la plus française des Anglaises".