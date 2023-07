Reportage Mort de Jane Birkin : "C'est comme si je perdais quelqu'un de ma famille", des anonymes rendent hommage à la chanteuse devant la maison de Gainsbourg

L'artiste franco-britannique, Jane Birkin, est morte dimanche à Paris, à l'âge de 76 ans. Des admirateurs se sont réunis devant la maison où la chanteuse a vécu avec Serge Gainsbourg, rue de Verneuil à Paris, pour lui adresser un dernier au revoir.

Devant le 5 bis rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement de Paris, des anonymes sont venus rendre hommage à Jane Birkin qui a vécu aux côtés de Serge Gainsbourg dans cette maison mythique. La chanteuse et actrice franco-britannique est morte dimanche 16 juillet à Paris. Elle avait 76 ans. "Elle était dans le coeur de tous les Français", estime l'un de ces anonymes devant la maison.

Une admiratrice américaine marque une pause devant les murs tagués. "Je suis vraiment bouleversée, explique-t-elle. Parce que j'ai l'impression que Jane Birkin, c'est une jeune fille et que son esprit va rester pour toujours. Cela m'a toujours touchée de voir comment elle a été acceptée et adorée par les Français".

"Elle est devenue une icône" Une admiratrice américaine à franceinfo

Une autre passante a les larmes aux yeux, la gorge serrée : "Je suis émue, je ne sais pas pourquoi. Je crois que ça parle à tellement de gens. Il y a quelque chose de très proche. Je pense que c'était quelqu'un d'accessible, c'est ce qui est assez émouvant. C'est comme si je perdais quelqu'un de ma famille".

La Maison Gainsbourg à Paris doit ouvrir ses portes au public le 20 septembre 2023. (TERESA SUAREZ / EPA)

"Elle avait beaucoup de style aussi, poursuit-elle. Je travaillais dans la mode et c'est quelqu'un qui me touchait beaucoup dans son allure et sa liberté de vivre".

"Je n'ai pas l'impression qu'elle puisse appartenir à la mémoire d'une seule génération, c'est plus quelque chose d'universel" Une admiratrice, rue de Verneuil à franceinfo

Devant la maison de Jane Birkin et Serge Gainsbourg, il y avait en effet de très jeunes anomymes, à l'image de cet homme de 21 ans. "J'ai eu la chance de la voir en concert l'année dernière à la Ciotat, d'où je viens. C'était le moment d'émotion le plus fort de ma vie. J'ai grandi en étant fan de Serge Gainsbourg, mais sans cette idole, et le fait de pouvoir le voir à travers Jane, ça m'a beaucoup apporté. C'était donc hyper émouvant", confie-t-il.