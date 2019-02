EN IMAGES. "J'ai horreur de regarder la laideur" : le franc-parler de Karl Lagerfeld en onze citations

Le maître de la haute couture est mort mardi à l'âge de 85 ans. En bon communicant, il ne reculait jamais devant les controverses et, s'il laissait toujours planer un mystère sur sa date de naissance, il se confiait en revanche sur son enfance.

Star mondiale de la mode, Karl Lagerfeld est mort mardi 19 février. Couturier, photographe, styliste, le "Kaiser" occupait le poste de directeur artistique de la maison Chanel depuis plus de trente cinq ans. Il laisse derrière lui une carrière exceptionnelle pendant laquelle il n'a cessé de bousculer les codes et de réinventer les classiques. Il était également réputé pour ses "punchlines" provocantes. Franceinfo a compilé onze de ses citations les plus marquantes.

