DIRECT. Mort de Karl Lagerfeld : Bernard Arnault se dit "infiniment attristé"

Ce qu'il faut savoir

La mode est en deuil : Karl Lagerfeld, star planétaire de la haute couture qui a relancé la maison Chanel, créateur flamboyant au look unique et aux défilés spectaculaires, est mort mardi 19 février à 85 ans.

L'hommage de Bernard Arnault. Bernard Arnault, PDG du géant du luxe LVMH, s'est dit "infiniment attristé" et a rendu hommage à son "ami très cher" et au "génie créatif". "La mode et la culture perdent un grand inspirateur. Il a contribué à faire de Paris la capitale mondiale de la mode et de Fendi l'une des maisons italiennes les plus innovantes", a encore souligné le dirigeant du groupe qui compte la griffe italienne dans son portefeuille.

"Comme le pape". "Il était colossalement important, je pense que c’était l’homme le plus visible du monde. Vous alliez n’importe où, vous montriez cette tête et les gens connaissaient, c’est comme le pape, peut-être encore plus que le pape", a réagi la critique mode à l'hebdomadaire L'Obs Sophie Fontanel, au micro de franceinfo. Avant d'ajouter : "Il faut du génie pour être quelqu’un d’aussi visible et d’aussi invisible à la fois."

"Nous n'oublierons jamais ton talent." "Ton génie a touché la vie de tant de personnes, particulièrement Gianni et moi. Nous n'oublierons jamais ton talent incroyable et ton inspiration infinie. Nous avons toujours appris de toi", a également réagi Donatella Versace sur Instagram.