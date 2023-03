Mode : Beyoncé et Adidas mettent un terme à leur collaboration

Les mauvaises ventes de la ligne Ivy Park et des désaccords sur le plan artistique seraient à l'origine de cette séparation, selon les médias américains.

Beyoncé et Adidas ont décidé de mettre fin à leur partenariat, selon The Wall Street Journal (lien en anglais), "après des années de ventes médiocres pour la ligne de vêtements Ivy Park". La fin de la collaboration entre la star américaine et l'équipementier allemand sera officielle après la mise sur le marché des produits dérivés prévus pour l'année en cours.

L'information intervient alors que la star américaine fait la promotion de sa collection Renaissance couture réalisée avec Olivier Rousteing, le directeur artistique de la maison française Balmain. Une collection couture de Queen B qui sera dévoilée dans le numéro d'avril de Vogue France.

En quête de liberté artistique

The Hollywood Reporter avait déjà annoncé la séparation de la chanteuse américaine avec Adidas le 23 mars. "Il semble qu'il y ait eu des divergences créatives majeures entre Ivy Park et Adidas, et Beyoncé cherche avec enthousiasme à récupérer sa marque, à tracer sa propre voie et à conserver sa liberté créative", précisait la revue américaine. En annonçant sa nouvelle collection chez Balmain, elle avait d'ailleurs souligné combien elle avait trouvé le processus créatif "libérateur".

Selon Reuters, qui rappelle que Beyoncé avait signé un accord en avril 2019 pour relancer sa marque Ivy Park, Adidas "s'est refusé à tout commentaire". En quelques mois, c'est la deuxième fois que la marque allemande met fin à un partenariat d'envergure. Elle avait dû se séparer du rappeur Kanye "Ye" West après ses remarques antisémites sur les réseaux sociaux.