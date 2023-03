Beyoncé dévoile "Renaissance couture", la collection haute couture réalisée avec Olivier Rousteing pour Balmain

La collection se compose de 16 vêtements pour faire écho aux 16 titres de l'album "Renaissance" dont elle est inspirée.

Renaissance n'est plus seulement le titre d'un album, il est également devenu le nom d'une collection haute couture développée par la chanteuse américaine Beyoncé en partenariat avec Olivier Rousteing, le directeur artistique de Balmain. Les deux artistes ont travaillé durant "six mois pour co-créer une collection couture des plus modernes", précise-t-on sur le site de la marque .

"Quelques-unes des tenues d’exception" de la collection Renaissance couture seront dévoilées en exclusivité le 29 mars 2023 par Beyoncé dans le numéro d'avril de Vogue France dont l'artiste fait la couverture. Sur son compte Instagram où elle a annoncé la nouvelle, la chanteuse américaine a remercié Olivier Rousteing et Balmain tout en soulignant combien le processus créatif avait été "libérateur" pour elle. "Merci d'avoir fait confiance à notre vision et de l'avoir partagée avec le monde", a-t-elle encore écrit en s'adressant aux équipes de Vogue France.

16 créations pour les 16 titres de "Renaissance"

En plus d'avoir eu accès aux vêtements, la revue a recueilli les confidences de Queen B et du directeur artistique de Balmain sur cette collaboration inédite . "Olivier est un partenaire de rêve et un créateur en constante innovation et évolution. Tout ce qu'il a fait en tant que couturier noir pour briser et ouvrir des portes a été une source d'inspiration. Depuis notre toute première rencontre et avec les créations qu'il a réalisées au fil des ans pour mes spectacles et mes apparitions, je savais qu'un jour je travaillerais avec lui sur une collection", a déclaré la star américaine , rapporte Vogue France sur le réseau social Instagram. Balmain s'était déjà associé à Beyoncé, entre autres, en 2018 pour sa prestation au festival Coachella. Deux collections distinctes avaient été créées pour ses tenues de scène et celles de ses danseurs et musiciens.

Evoquant leur récent partenariat artistique, Olivier Rousteing a souligné combien il était important de véritablement collaborer avec la chanteuse. "Je voulais qu’on crée cette collection vraiment ensemble (...) Les premiers mois, elle m’a laissé carte blanche, dans la totale liberté de mon expression, parce qu’elle voulait savoir ce que je comprenais d’elle. Ma part d’imagination", a confié pour sa part le directeur artistique de Balmain à Vogue France.

"J’avais 40 looks potentiels (...), poursuit-il . Nous en avons choisi 20. Et puis 16 au final, correspondant aux 16 titres de l’album. Ce sont vraiment ses chansons qui ont créé cette couture". Olivier Rousteing dit s'être passé l'album Renaissance en boucle à sa sortie. C'est en dessinant sur les chansons que lui est d'ailleurs venue l'idée de la collection. Sur le site de Balmain, on rappelle que le directeur artistique s'est surtout associé avec " sa grande amie et muse de longue date Beyoncé".