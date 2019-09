Il avait notamment photographié Catherine Deneuve, Naomi Campbell ou encore Linda Evangelista.

Le photographe de mode allemand Peter Lindbergh est mort à 74 ans, a fait savoir sa famille, mercredi 4 septembre. De son vrai nom Peter Brodbeck, il était l'un des photographes les plus influents de ces dernières années. Il avait notamment travaillé pour les magazines Vogue, Vanity Fair, Elle et Marie-Claire, pour lesquels il a photographié de nombreuses personnalités comme Catherine Deneuve, Naomi Campbell, Cindy Crawford ou encore Linda Evangelista.

Né en 1944 à Lezno en Pologne, Peter Lindbergh grandit à Duisbourg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Il fait ses études à l'Académie des arts de Berlin dans les années 1960. "Je préférais m’inspirer de Van Gogh, mon idole, plutôt que de peindre les portraits et les paysages imposés par l'école d’art", raconte-t-il sur ces années sur son site web. Il part ensuite pendant un an à Arles, sur les traces du peintre néerlandais. Il poursuit ses études à l'école d'art de Krefeled où il s'intéresse à l'art conceptuel. Lindbergh s'installe ensuite à Düsseldorf en 1971 et devient l'assistant du photographe Hans Lux. Il rejoint le Stern magazine, un des plus grands hebdomadaires allemands, aux côtés de grands photographes comme Helmut Newton, Guy Bourdin avant de s'installer à Paris en 1978.

Il marque l'histoire de la photographie de mode en s'affranchissant des règles de l'époque : ses sujets sont souvent peu maquillés, avec des coiffures simples. "Ce doit être la responsabilité des photographes de libérer les femme, puis finalement tout le monde, de la terreur de la jeunesse et de la perfection", raconte-t-il. En 1988, il lance la carrière d'une nouvelle génération de top models, toutes habillées de chemises blanches. En 1989, le photographe rassemble sur une même photo, les encore peu connues Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington et Tatjana Patitz sur la couverture de l'édition britannique du magazine Vogue, aujourd'hui légendaire.

Depuis la fin des années 1970, il collabore avec les plus grands magazines, notamment Vogue, The New Yorker, Rolling Stone et Vanity Fair. En 2016, il est chargé de réaliser le célèbre calendrier Pirelli pour la troisième fois après avoir travaillé pour les éditions de 1996 et de 2002. Il remporte plusieurs fois le prix du meilleur photographe des Trophées de la mode. Ses photographies ont été exposées dans les plus prestigieuses galeries comme le Victoria & Albert Museum à Londres, le Centre Pompidou à Paris et le Metropolitan Museum of Art de New York.