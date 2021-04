Le couturier israélo-américain Alber Elbaz, décédé le 24 avril 2021 des suites de la Covid-19, avait commencé sa carrière avec le créateur américain Geoffrey Beene à New York, avant d'être engagé par Guy Laroche. Par la suite il a pris la succession de Yves Saint-Laurent pour la ligne prêt-à-porter du couturier français en 1998 avant de rejoindre Lanvin en 2001, jusqu'en 2015. Les années suivantes, il s'est fait plus discret bien que produisant des collaborations, avant de s'associer, fin 2019, au suisse Richemont pour lancer sa propre marque, AZ Factory, une griffe "fonctionnelle et qui convient à tout le monde", a-t-il expliqué. "C'est un nouveau départ. Une marque de luxe digitale basée sur l'innovation et la technologie, mais avant tout, un lieu où faire des expériences et essayer de nouvelles idées", avait-il alors déclaré.

En cinq vidéos, retrouvez - en ordre chronologique inverse - l'univers du créateur et écoutez le point de vue sur la mode, l'élégance et les femmes de ce génie créatif apprécié pour son humanité et son humour exceptionnel et admiré pour son style alliant féminité et modernité.

AZ Factory : un nouveau départ avec sa propre marque

Le créateur s'était associé en 2019 au groupe de luxe suisse Richemont dans le but de créer sa propre marque, AZ Factory. A pour la première lettre de son prénom, Z pour la dernière de son patronyme.

Une mode pour tous les corps, âges et tailles, du XXS au 4XL, à partir de 210 euros, avait été présentée lors de la semaine de la couture parisienne en janvier 2021. Elle propose en vedette des petites robes noires "anatomiques", qui embrassent le corps et le sculptent et côté accessoire, les baskets à bout pointu, embellissant la jambe comme des escarpins.

Entre deux projets

Intervention d'Alber Elbaz à la Parsons School of Design pour une conversation où il se dévoile avec humour en présence de Kim Hastreiter, fondatrice/rédactrice/éditrice de Paper Magazine, et de Julie Gilhart, fashion consultant, en 2016.

L'époque Lanvin de 2001-2015

De 2001 à 2015, le couturier réinventera la femme Lanvin. A l'automne hiver 2012-1013, il fête ses dix années de style au sein de la plus ancienne des maisons de couture françaises et livre une collection portant haut le chic, l'élégance et la grâce. Dans cette collection, il a offert toute la palette de son talent, tissus techniques et raidis par de savants mélanges, couleurs primaires, incrustations de bijoux miroirs, cuir travaillé, drapés de soie plissées.

Une exposition à la Maison Européenne de la Photographie

Le directeur artistique de la maison Lanvin, Alber Elbaz, parle des raisons qui l'on amené à proposer une exposition de mode à la Maison Européenne de la Photographie.

Le temps des collaborations

Le couturier israélo-américain a lancé plusieurs collaborations tout au long de sa vie. Après des collections conçues par Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Comme des Garçons et Sonia Rykiel, entre autres, la maison française Lanvin s'est elle aussi associée à la marque H&M pour une collaboration éphémère.