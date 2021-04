Le créateur de mode Alber Elbaz est mort

Le créateur de mode israélo-américain Alber Elbaz, qui avait été pendant 14 ans à la tête de la maison Lanvin avant d'en être évincé en 2015, est décédé à l'âge de 59 ans, a annoncé dimanche le groupe de luxe Richemont dans un communiqué.

"C'est sous le choc et avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès soudain d'Alber (...) C'était un homme d'une chaleur exceptionnelle et très talentueux, et sa vision si singulière, son sens de la beauté et de l'empathie laisseront une marque indélébile", a salué son président Johann Rupert.

Alber Elbaz avait été nommé aux Globes de cristal en 2015 dans la catégorie meilleur créateur de mode, avant de devoir quitter la maison Lanvin à la fin de cette même année.

Parcours sans faute

Né le 12 juin 1961 à Casablanca (Maroc), Albert Elbaz avait grandi à Tel-Aviv (Israël) et avait commencé à dessiner des robes sous les encouragements de sa mère avant d’entrer au cours du collège de mode Shenkar College Engineering and Design en 1982 pour en sortir diplômé deux ans plus tard.

Au milieu des années 1990, il avait été appelé par Ralph Toledanon, alors président de Guy Laroche, pour rajeunir l’image de la maison fondée en 1957. Désormais connu du public, il avait pris le poste de directeur de création de maison. La même année, il avait été promu chevalier de la Légion d'honneur. Un an plus tard, appelé par Pierre Bergé, il avait rpis la direction artistique pendant trois ans de la ligne de prêt-à-porter féminin Saint Laurent rive gauche, jusqu'au rachat par le groupe Gucci où il avait été remplacé par Tom Ford.

Début des années 2000, après une année sabbatique durant laquelle il avait voyagé et refusé toutes les propositions, il avait remplacé Cristina Ortiz à la direction artistique de Lanvin, assisté d'Elie Top, l'ancien assistant d'Yves Saint Laurent. Il avait "réveillé" la maison avec succès en multipliant le chiffre d'affaires par deux, ainsi que le nombre de points de vente.

La Poste, H&M et Minnie

En 2010, il avait dessiné pour Lanvin et La Poste deux timbres-poste de Saint-Valentin, puis réalisé la même année une collection pour les magasins H&M. En 2013, il avait créé une nouvelle robe pour Minnie, à l’occasion du 20e anniversaire de Disneyland Paris. En septembre 2015, il avait été le curateur une exposition au sein de la Maison européenne de la photographie rassemblant trois cents photographies sur sa collaboration chez Lanvin. L’exposition est devenue un véritable manifeste sur le rapport entre création et corps.



Il avait été remercié par la maison Lanvin à la suite d'un différend avec la directrice taïwanaise Shaw-Lan Wang. Cette éviction avait suscité les protestations formelles des salariés de l'entreprise et de nombreuses marques de soutien au sein de l'industrie. Alber Elbaz s'était retourné d'ailleurs contre la marque, dès son départ entériné.



Il s'était associé en 2019 au groupe de luxe suisse Richemont dans le but de créer sa propre marque, AZfashion.