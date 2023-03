Fashion Week de Paris : des robes métalliques et bruyantes en hommage à Paco Rabanne

À la Fashion Week féminine de Paris, le bruit des robes conçues avec des matériaux improbables et la voix de Paco Rabanne ont résonné ce mercredi 1er mars lors du défilé en mémoire du créateur décédé début février. C'était le premier hommage au "métallurgiste de la mode", appelé ainsi par Gabrielle Chanel, qui est décédé à 88 ans en Bretagne où il vivait. Il y a été enterré dans la plus stricte intimité.

An ode to the couturier's legacy. The Fall-Winter 23 finale pays tribute to Monsieur Rabanne with iconic archive dresses. Discover the collection by Julien Dossena on https://t.co/8HhzqzFhiN ​#PacoRabanneFW23 ​#PacoRabanne pic.twitter.com/qkoxoUq1OC