Mort de Kenzo Takada : deux jours d'hommage public pour le styliste japonais

"Le plus parisien des créateurs japonais", fondateur de la maison de prêt-à-porter Kenzo, est décédé du coronavirus le 4 octobre.

Un hommage public au créateur japonais Kenzo, décédé le 4 octobre à 81 ans des suites du Covid-19, est organisé de mardi à jeudi à Paris, a indiqué à l'AFP une de ses proches collaboratrices.

Premier styliste japonais à conquérir la France

"Kenzo s'en est allé ce dimanche, et nous laisse dans une peine incommensurable. Vous pourrez venir vous recueillir tous, et lui rendre un dernier hommage à La maison funéraire à Paris", dans le XIe arrondissement, a détaillé Ruth Obadia, au côté du créateur depuis plusieurs décennies. Les funérailles "auront lieu dans la plus stricte intimité", a-t-elle ajouté.

Né le 27 février 1939 à Himeji près d'Osaka, Kenzo Takada était arrivé en France en janvier 1965, et n'en était plus reparti. Il est le premier styliste japonais à s'être imposé à Paris, où il a fait toute sa carrière et a rendu célèbre son prénom.

Le créateur, célèbre pour ses imprimés graphiques et floraux, avait vendu en 1993 sa marque de vêtements au géant LVMH, et s'était retiré de la mode six ans plus tard. Après 20 ans de semi-retraite, il était revenu début 2020 pour lancer une ligne de design.