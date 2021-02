Charles de Vilmorin propulsé à 24 ans directeur artistique de la maison Rochas

A 24 ans, Charles de Vilmorin est entré en janvier 2021 dans le club très fermé de la haute couture parisienne avec une collection printemps-été 2021 aux couleurs vives, peintes à la main sur des formes exagérées. Le voici désormais à la tête de la maison Rochas.



"Je suis extrêmement honoré de rejoindre la maison Rochas en tant que directeur artistique. Rochas est une marque qui occupe une place particulière dans mon cœur, en raison de mes racines familiales et de son héritage si riche et inspirant. J’ai hâte d’apporter ma touche personnelle et de réinterpréter les codes de cette belle maison" a déclaré le jeune créateur.



Philippe Benacin, Président-Directeur Général de la Société Interparfums salue "ce souffle nouveau" :"Audace, Élégance, intemporalité constituent l’univers de Rochas. Ce sont également des valeurs qui définissent le travail de Charles de Vilmorin. Elles créent ainsi une harmonie parfaite entre nos deux univers. La jeunesse, le talent et la touche de folie de Charles apporteront à Rochas un souffle nouveau pour les années à venir. Nous sommes ravis que Charles puisse contribuer au renouveau de notre marque

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charles de Vilmorin (@charlesdevilmorin)

Marcel Rochas a fondé sa maison de couture en 1925 à Paris. Jeunesse, élégance et simplicité définissent ses créations. En 2015 la maison célèbre ses 90 ans et Interparfums rachète la branche mode, puis nomme Federico Curradi directeur créatif de sa ligne masculine mise entre parenthèse en 2017. C'est donc un tout jeune et talentueux créateur qui rejoint cette maison presque centenaire pour s'occuper de la femme.

Des réseaux sociaux à la scène de la mode internationale

Charles de Vilmorin a lancé sa marque au printemps 2020 en plein confinement lorsque sa collection de bombers très colorés était prête. Les pièces ont été promues sur ses réseaux sociaux et ont été fabriquées "sur commande pour éviter toute surproduction". Moins d'un an plus tard, le jeune diplômé de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne est inscrit dans le calendrier officiel de la haute couture, évènement exclusivement parisien qui rassemble une poignée de maisons correspondant à des critères très stricts.

Le jeune créateur fait d’emblée l’unanimité et se voit propulser sur la scène de la mode internationale. Depuis, sa vision instinctive et spontanée du design, ainsi que son amour pour la couleur lui ont permis d’imaginer une garde-robe faisant la part belle à l’émotion.