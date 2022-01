Haute couture printemps-été 2022 : prudentes seules 16 maisons sur 29 défilent sur les podiums à Paris

Lors de ce rendez-vous parisien 29 maisons présentent du 24 au 27 janvier 2022 leur haute couture printemps-été 2022. Si le format digital perdure, plus de la moitié des maisons retrouvent les podiums et le public.

Domaine d'excellence, la haute couture française - organisée autour de maisons pour certaines anciennes - est destinée à une élite fortunée et demeure le fruit du travail des créateurs mais aussi de leurs précieux collaborateurs (brodeurs, plumassiers, plisseurs...) qui ont su transmettre des savoir-faire séculaires tout en innovant.

Habituellement les semaines de la mode font affluer des milliers de personnes du monde entier et jouent un rôle important pour l'économie parisienne. Il est encore trop tôt pour un complet retour à la normale du 24 au 27 janvier 2022, même si 16 maisons sur les 29 maisons inscrites au calendrier printemps-été 2022 ont fait le choix de défiler en public. Les autres se contenteront d'un format digital.

29 maisons vitrines d’un patrimoine cousu main

Les membres haute couture présents sont : Alexandre Vauthier, Alexis Mabille, Chanel, Christian Dior, Franck Sorbier, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Julien Fournié, Maison Rabih Kayrouz, Schiaparelli et Stéphane Rolland. Auxquels s'ajoutent les membres correspondants : Elie Saab, Fendi Couture, Iris Van Herpen, Ulyana Sergeenko, Valentino, Viktor & Rolf. Giorgio Armani a annoncé le 4 janvier annuler ses défilés en raison de l'augmentation des taux d'infection en Europe.

Côté membres invités, il faudra compter sur Aelis, Azzaro Couture, Charles de Vilmorin, Christophe Josse, Georges Hobeika, Imane Ayissi, Julie de Libran, Rahul Mishra, RVDK Ronald Van Der Kemp, Ralph Rucci, Yuima Nakazato et Zuhair Murad auxquels s'ajoute un nouvel entrant Yanina Couture, qui clôturera la semaine de la haute couture, le 27 janvier. Depuis 1993, Yanina associe le savoir-faire et l’esprit avant-garde de la couture française avec l’héritage des Arts Décoratifs russes. Sa fondatrice Yulia Yanina pilote cette maison familiale depuis plus de 25 ans et défile à Paris depuis 2010.

Après Sacai, Y/Project revisite Jean Paul Gaultier

Après la Japonaise Chitose Abe fondatrice de la griffe japonaise Sacai, Jean Paul Gaultier invite un nouveau label à revisiter ces archives pour sa collection couture présentée en janvier 2022. Il confie les rênes de son studio le temps d'une saison à Glenn Martens, directeur artistique de Y/Project. Ce label parisien avait remporté le Grand Prix de l'ANDAM en 2017.

Le créateur Glenn Martens pour la marque Y/Project au côté du couturier Jean Paul Gaultier (YANN_SAINTPE)

En marge de la semaine de la haute couture

La semaine de la haute couture est l'occasion pour les maisons de joaillerie de dévoiler leur travail : Chaumet, De Beers, Boucheron, Chopard et Dior mais aussi le salon Precious Room by Muriel Piaser et ses créateurs de haute fantaisie et de joaillerie. L’exposition Van Cleef & Arpels, inspiration couture (à la galerie du patrimoine de la boutique Vendome jusqu'au 15 avril) revient, quant à elle, sur les liens créatifs tissés par la maison avec l'univers de la couture au XXe siècle au travers de 42 pièces historiques dont 9 présentées pour la première fois à Paris.

Enfin, comme chaque saison d'autres maisons profitent de la visibilité de l'événement pour présenter leur travail mais avec la crise sanitaire, elles sont moins nombreuses : On Aura Tout Vu, Célia Kritharioti, Juana Martin, Rami Kadi et Georges Chakra.

Le 19M, le nouveau lieu dédié aux métiers d’arts de la mode

A la veille de la semaine de la haute couture, le 20 janvier 2022, le19M a été inauguré par Bruno Pavlovsky, Président de Chanel SAS et Président du 19M, en présence d’Emmanuel Macron, Président de la République. Ce lieu de travail et de rencontres dédié aux métiers d'art de la mode est le point d’orgue d’une démarche initiée en 1985, avec l’acquisition par Chanel des premiers ateliers et manufactures d’art. Le bâtiment de 25 500 m2, conçu par l’architecte Rudy Ricciotti, accueille onze maisons d’art ainsi qu’une école de broderie, soit 600 artisans, collaborateurs et apprentis. Il est situé entre le 19e à Paris et la commune d’Aubervilliers.

"La transmission est au cœur de la mission du 19M : contribuer à pérenniser un patrimoine unique, parisien et français, inspiré par la haute couture mais aussi valoriser ces métiers exceptionnels" a déclaré Bruno Pavlovsky. S’adressant aux artisans et jeunes apprentis du 19M, Emmanuel Macron a déclaré : "Les métiers qui sont les vôtres sont des métiers d'art. Et je veux que tous nos jeunes, comme ceux que j’ai pu croiser aujourd'hui, qui ont cette passion, puissent y accéder s’ils le souhaitent. Parce que les métiers que vous êtes en train d’apprendre ou dont vous êtes les dépositaires sont d’extraordinaires métiers qui s’enracinent dans notre histoire et qui font que chacune et chacun d'entre vous est un maillon unique d’une aventure collective. "

Le diner de la mode Sidaction reporté à juillet

Le dîner de la mode Sidaction, évènement au profit de la lutte contre le sida, qui se tient traditionnellement en janvier, a été reporté à juillet en raison de la crise sanitaire. Prévu le 27 janvier pour clôturer la semaine parisienne de la haute couture, il "se tiendra finalement le 7 juillet" après les défilés haute couture d'été, ont annoncé la Fédération de la Haute Couture et de la Mode et Sidaction.