Maroc : le variant Omicron fait annuler les festivals et manifestations culturelles

Le gouvernement marocain a décidé d'interdire tous les festivals et manifestations culturelles et artistiques en raison de la propagation du nouveau variant Omicron, selon un communiqué. En revanche, le bref communiqué n'indique ni la date d'application de l'interdiction ni le type de manifestations culturelles et artistiques visés. Le Maroc est réputé pour le nombre et la qualité de ses festivals de musique (Issaouira, Rabat, Fès), de danse (Casablanca) et de cinéma (Marrakech).

Le tourisme touché en première ligne

Cette décision a été prise "sur la base des dispositions juridiques relatives à la gestion de l'état d'urgence sanitaire et en renforcement des mesures préventives nécessaires visant à limiter la propagation du nouveau coronavirus", indique le communiqué publié vendredi soir. Dans son communiqué, le gouvernement réitère son appel aux Marocains à adhérer à "la campagne nationale de vaccination" et à prendre toutes les mesures de précaution, "afin de préserver les acquis réalisés et contribuer au retour progressif à la vie normale dans le Royaume".

Depuis lundi soir, les autorités marocaines ont fermé les frontières aériennes et maritimes pour une durée de deux semaines en raison de la reprise de la pandémie de Covid-19. Les professionnels du tourisme craignent que cette mesure drastique ne porte un coup fatal à ce secteur vital pour l'économie du Maroc, déjà fragilisée par bientôt deux ans de crise sanitaire.