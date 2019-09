Paris Première met fin à l'émission de Yann Moix, après les révélations sur ses textes et dessins antisémites

"Les conditions sereines pour produire et diffuser ce programme ne sont plus réunies", explique vendredi la société de production de l'émission présentée par l'écrivain.

"Chez Moix", c'est fini. La deuxième saison de cette émission de débats hebdomadaire diffusée le mercredi sur la chaîne Paris Première ne verra pas le jour, annonce à franceinfo la production de l'émission, vendredi 6 septembre. "D'un commun accord, le groupe M6 et Tout sur l'écran ont décidé d'arrêter l'émission 'Chez Moix' diffusée sur Paris Première", indique la société de production dirigée par Catherine Barma.

Cette décision intervient après les révélations de dessins et d'écrits antisémites publiés dans sa jeunesse. "Nous partageons en effet l'analyse selon laquelle les conditions sereines pour produire et diffuser ce programme ne sont plus réunies. Les équipes de Catherine Barma et le groupe M6 travaillent actuellement sur de nouveaux projets et nous serons en mesure de vous en dire plus dans les prochaines semaines", ajoute Tout sur l'écran.

"Je crois que cette émission ne perdurera pas", avait déclaré vendredi sur Europe 1 le patron du groupe M6 [propriétaire de Paris Première] Nicolas de Tavernost. "Il sera difficile à Yann Moix de recevoir des invités et de débattre comme si de rien n'était", avait confié au Parisien un haut dirigeant du groupe.