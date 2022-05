VIDEO. Parution d'un roman inédit de Louis-Ferdinand Céline : qui a volé le manuscrit en 1944 ?

C'est un événement hors norme qui agite le monde littéraire : Guerre, roman inédit de Louis-Ferdinand Céline, paraît chez Gallimard jeudi 5 mai. Ses admirateurs attendaient cette publication depuis la mystérieuse réapparition, en août 2021, de 6 000 pages manuscrites de l'écrivain controversé. Des documents originaux, des lettres et des projets entiers qui auraient été dérobés à Céline à la fin de la Seconde Guerre mondiale et que tout le monde pensait perdus.

L'espoir de les retrouver s'était évanoui à la mort de sa veuve, Lucette Destouches, en 2019. C'est pourtant la disparition de cette dernière qui a permis au journaliste Jean-Pierre Thibaudat, ancien critique théâtral du quotidien Libération, de révéler aux ayants-droits de l'auteur qu'un donateur, souhaitant rester anonyme, lui avait remis ces feuillets quinze ans auparavant. Construit à la manière d'un polar, le documentaire Céline : les derniers secrets, d'Elise Le Bivic et Paul Sanfourche, revient pour l'émission "Stupéfiant" (France 5) sur cette découverte artistique majeure.

Le documentaire tente notamment de percer l'énigme de l'identité de l'auteur du vol. A la Libération de Paris en 1944, Louis-Ferdinand Céline, antisémite notoire, fuit la capitale pour l'Allemagne nazie. L'écrivain est informé que son appartement de Montmartre, qu'il a quitté précipitamment en y laissant un grand nombre de manuscrits, a été pillé. Très vite, il accuse un homme : "Oscar Rosembly, juif corse, est venu, après mon départ, ravager mon appartement".

Oscar Rosembly, la piste "la plus vraisemblable"

Les allégations de Céline paraissent vraisemblables aux yeux de Jérôme Dupuis, journaliste qui a révélé l'affaire dans Le Monde. "On dit même qu'Oscar Rosembly était un peu le comptable de Louis-Ferdinand Céline, raconte-t-il dans le documentaire. (...) En août 1944, il y a un certain nombre de résistants des Forces françaises de l'intérieur qui prennent un peu possession de Montmartre. Oscar Rosembly fait partie de ce groupe de résistants qui interroge des gens, visite des appartements, fait des perquisitions..."

"Sauf qu'à un moment, il semblerait qu'Oscar Rosembly ait fait quelques perquisitions un peu sauvages, un peu illégales." Jérôme Dupuis, journaliste dans le documentaire "Céline, les derniers secrets"

Véronique Robert-Chovin, amie de la veuve de Céline et une des ayants-droits, croit elle aussi à l'implication de cet homme. Elle endosse le costume de détective et part sur les traces d'Oscar Rosembly à Poggiolo (Corse-du-Sud), d'où il est originaire. "C'est un petit peu un film et un roman policier, s'amuse-t-elle dans le documentaire. Je recherche où ces manuscrits, qui avaient disparu depuis si longtemps, ont pu être cachés. L'hypothèse qui me semble la plus vraisemblable, c'est l'hypothèse corse avec Oscar Rosembly."

Sur l'Ile de Beauté, elle rencontre Pierre Martini, un cousin d'Oscar Rosembly. Ce dernier lui a "parlé de Céline, car il le connaissait par cœur", affirme cet homme dans le documentaire. "Il m'a dit qu'il était monté dans l'appartement, donc il avait sans doute une clé. (...) Dans les tiroirs, dans les armoires, il y avait des écrits, poursuit-il. Il ne m'a pas dit qu'il les a pris, mais qu'il les a vus, qu'il les a touchés."

Pour Pierre Martini, la piste Oscar Rosembly ne fait aucun doute. Reste que près de 80 ans plus tard, rien ne prouve formellement qu'il a subtilisé les manuscrits de Louis-Ferdinand Céline. Si le mystère demeure, il n'entamera sans doute pas la joie des "Céliniens" convaincus : la publication de Guerre devrait être suivie de deux autres ouvrages inédits, à l'automne 2022 puis en 2023.

Le documentaire Céline : les derniers secrets d'Elise Le Bivic et Paul Sanfourche, diffusé dans l'émission "Stupéfiant" de France 5, est visible en replay sur france.tv