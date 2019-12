BD historique, écologie, grands classiques... que lisent vraiment vos enfants ?

Science-fiction, jeu vidéo, BD historique... Des enfants, rencontrés dans les allées du Salon du livre jeunesse de Montreuil, nous ont présenté leurs coups de coeur.

Le Salon de la littérature et de la presse jeunesse a fermé ses portes lundi 2 décembre, après 450 rencontres et 180 000 entrées. Un événement qui nous a permis de découvrir les grandes tendances de la littérature jeunesse. Selon Sylvie Vassallo, directrice du Salon de Montreuil, le développement des BD et des romans historiques a marqué cette année. "C'est une vraie préoccupation de transmettre notre histoire par la fiction", avance-t-elle.

Et les enfants, qu'en pensent-ils ? Marion, rencontrée au Salon, nous a justement présenté une BD historique, Les Enfants de la Résistance (Le Lombard éditions), qui parle de la Seconde Guerre mondiale.

Sylvie Vassallo note également une percée de la littérature à portée féministe avec "la mise en valeur de femmes dans l'histoire et l'actualité qui ont fait bouger le monde", explique-t-elle. Du côté des formats, elle souligne une croissance du livre audio.

Cette année, le Salon a également fait la part belle à l'écologie, avec des rencontres et des ateliers sur le sujet. Du côté des éditeurs, les livres aux messages écologistes fleurissent dans les collections. Sur les stands, les albums expliquant comment préserver la nature comme Océans - Et comment les sauver, d'Amadine Thomas (Sarbacane, dès 6 ans) sont mis en valeur. "C’est une tendance importante qui dure depuis cinq ans environ. Elle porte sur l’ensemble des genres de la littérature jeunesse : les albums, la bande dessinée, les documentaires et la fiction pour adolescents", explique Sylvie Vassallo. Pour les plus petits, on trouve par exemple des livres pratiques sur les gestes écolos du quotidien.

Pour les ados, le roman post-apocalyptique dans la veine d'Hunger Games de Suzanne Collins, fait un tabac. Ilyès, Quentin et Flora, trois adolescents, nous ont présenté leur sélection de romans.

Les classiques ont la cote

Et les classiques alors ? Ils font de la résistance et ont toujours leur place dans les bibliothèques des enfants et des adolescents. Des titres comme Vendredi ou la vie sauvage (Folio Junior), de Michel Tournier, ou Le Lion de Kessel, chez Gallimard Jeunesse, sont toujours des best-sellers. Et ils ne sont pas lus qu'à l'école : depuis quelques années, les éditeurs redoublent d'imagination pour rendre cette littérature accessible et séduisante.

Pour les enfants amateurs de consoles, sachez que le livre de jeu vidéo est en plein développement. Les éditeurs proposent un large panel d’ouvrages autour de ce thème : des romans ou bandes dessinées qui développent des histoires autour de l'univers d'un jeu, des beaux livres pour le côté artistique, des livres "coulisses" sur la création du jeu … il y en a pour tous les âges.