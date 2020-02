Littérature : Mary Higgins Clark est morte

Dans un marché aux livres parisiens, les clients sont nombreux à avoir parcouru son œuvre. "J'encense une femme qui a écrit depuis des dizaines d'années et qui a révolutionné un peu le roman policier", décrit l'une d'eux. Mary Higgins Clark est une ancienne hôtesse de l'air, devenue veuve à 32 ans. Elle décide de se mettre à l'écriture pour nourrir ses cinq enfants. L'Américaine a 48 ans lorsqu'en 1975 elle publie La Maison du guet. C'est son premier thriller, et le début d'une longue série de best-sellers.

Un phénomène d'édition

"Pour écrire un bon livre, il faut d'abord une bonne histoire et puis aussi une héroïne. En général, les miennes sont jeunes, elles ont un job, et leur début de carrière va être remis en question à cause d'un événement horrible. Après le tout est de tenir le rythme", déclare-t-elle en 1997. Au rythme d'un livre par an, Mary Higgins Clark est devenue un phénomène d'édition. Son éditeur Albin Michel a même créé une collection spéciale suspense.