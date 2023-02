Reportage TikTok et la littérature : un beau roman, une belle histoire

Conseiller des livres via des vidéos courtes sur TikTok : la tendance "BookTok", apparue fin 2020, ne cesse de prendre de l'ampleur. L'audience de ces influenceurs littéraires ne cesse de grandir et avec elle, l'intérêt des maisons d'édition.

C'est comme souvent une tendance qui est venue des Etats-Unis et qui a débuté fin 2020, donc au plus fort de la crise du Covid. Des personnes, anonymes ou non, qui parlent d'un livre à leurs suiveurs, via des vidéos courtes, entre quelques secondes et trois minutes environ : "BookTok", la contraction de "book" - livre en anglais - et de TikTok, le réseau social prisé par les plus jeunes.

La France, avec un nombre d'utilisateurs actifs de TikTok mesuré à près de 15 millions par mois, a suivi le mouvement et parmi ceux qu'on peut appeler ces "influenceurs littéraires", on retrouve Audrey Tribot, 25 ans, et ses 38 000 abonnés via son compte @lesouffledesmots sur plusieurs réseaux, dont Tiktok.

Elle y partage ses coups de cœur : "On n'est pas obligés de parler pendant trois minutes de ce qu'on a pensé du livre, même si le fais aussi parce que j'aime bien être de 'la vieille école' sur TikTok. Cela peut être une minute, une minute trente. Ça reste court, on ne peut pas tout dire ni tout aborder, mais quand on a adoré un livre, ça peut très vite se ressentir. Je crois que c'est vraiment ça la différence avec ce format.

Parfois, quand on parle d'un livre, la personne qui regarde nous demande de quoi ça parle, et on explique dans le post suivant qui peut être plus long. Donc on commence avec une vidéo courte et marrante, et ensuite on approfondit." Audrey Tribot, @lesouffledesmots à franceinfo

Une communauté, ça se travaille et ça s'entretient. Audrey Tribot est déjà présente depuis dix ans sur Youtube où plus de 100 000 personnes la suivent, et elle collabore régulièrement avec des maisons d'édition. En septembre 2022, ce mot-dièse #BookTok avait généré 88 milliards de vues, dont 1,6 milliard en France.

S'adresser à un plus jeune public

C'est donc une manière différente, en tous cas moderne, de parler littérature. Les livres ne sont donc pas une matière plus aride ou moins "fun" à traiter qu'un disque ou un film. Le fait qu'une vidéo marche ou pas dépend surtout du texte, du ton employé, et de la mise en scène. Mais aussi de la notoriété de la personne.

Augustin Trapenard à Paris, en février 2023 (MATTEU MAESTRACCI / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Augustin Trapenard par exemple, qui a longtemps travaillé à Radio France, est identifié comme une référence en journalisme littéraire. Il présente l'émission "La Grande librairie" sur France 5, mais il est aussi très actif sur TikTok, responsable entre autres du "BookTok" de la plate-forme Brut. Il adore utiliser ce moyen de communication pour toucher une audience plus jeune qu'à la télévision : "Je prends souvent l'exemple de cette très courte vidéo, où la couverture d'un livre est montrée, et sur le gros plan d'après, on voit des frissons qui apparaissent sur le bras de la Booktokeuse. Cette vidéo vue et partagée des millions de fois a permis un boom considérable en librairie des ventes du livre en question. Et sur ce métier que je fais depuis maintenant quinze ans, ça montre que la prescription peut se faire autrement."

"Je vois TikTok, et en l'occurence BookTok, comme un terrain d'expérimentation inédit et passionnant." Augustin Trapenard à franceinfo

Les vidéos d'Augustin Trapenard sont évidemment une aubaine pour le réseau, qui les met en avant auprès des abonnés à #BookTok.

Effet boost sur certaines ventes

Mais on se pose évidemment la question, est-ce que ces vidéos "marchent" ? Aident-elles vraiment à vendre davantage de livres ? On peut citer l'exemple du livre d'inspiration mythologique Le chant d'Achille écrit par l'américaine Madeline Miller, sorti en France en 2015. Après une vidéo virale conseillant cet ouvrage en mars 2021, ses ventes chez nous sont passées de 15 000 à 180 000 exemplaires.

Selon un rapport du Centre National du Livre de l'an dernier, 11% des 7-25 ans disent choisir un livre "après en avoir entendu parler sur les réseaux sociaux", ce qui n'est pas négligeable. En tous cas les librairies ont suivi la tendance. Certaines bien connues comme Le Furet du Nord à Lille font des vidéos BookTok humoristiques pour conseiller des mangas. Et les maisons d'édition ont elles aussi flairé le bon coup commercial, comme Robert Laffont qui vient de lancer un concours du nouveau romancier dont le projet devra être expliqué... sur TikTok !

Sophie Charnavel, directrice des éditions Robert Laffont, à Paris en février 2023. (MATTEU MAESTRACCI / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Sophie Charnavel, directrice des éditions Robert Laffont, reconnait que "ce n'était pas aussi évident que ça au début. Comme beaucoup de gens pas forcément de la très jeune génération, on a regardé ça en se demandant comment ça marchait. Mais notre métier est aussi de suivre l'air du temps, et on s'est regardé comment on pouvait utiliser cela en allant plus loin, et donc sur du contenu.

"On a découvert la puissance de certaines préconisations via YouTube ou TikTok, parce qu'il y existe des communautés fortes et très constituées autour du livre." Sophie Charnavel, directrice des éditions Robert Laffont à franceinfo

"Cela peut paraitre d'abord surprenant au regard de la courte durée des vidéos, mais ce n'est pas du tout le cas, et le livre comme objet, le livre lui-même est au cœur de ces préoccupations, assure l'éditrice. Pour nous ça se transforme clairement en ventes de livres".

Et plusieurs "gros" vendeurs de livres se sont mis à TikTok comme Joël Dicker, ou Riad Sattouf, pour ne citer qu'eux. Mais le phénomène a sans doute quelques limites. Certains déploreront toujours que ça ne remplacera jamais une "vraie" critique littéraire profonde et érudite. Et comme BookTok s'adresse surtout aux jeunes, on y parle beaucoup plus souvent des nouveautés que des grands classiques de la littérature, mais ce sont peut-être déjà des arguments d'un autre âge.