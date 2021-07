"À la table des tyrans" : Christian Roudaut raconte les dictateurs à travers leur alimentation

Invité du journal de 23h de France Info, Christian Roudaut retrace dans son livre "À la table des Tyrans", l’histoire des dictateurs les plus célèbres en dévoilant comment il se nourrissai

Christian Roudaut est invité sur le plateau du 23 heures de Franceinfo jeudi 8 juillet. Il raconte à travers son livre À la table des tyrans, aux éditions Flammarion, l’histoire des dictateurs et leur rapport à la nourriture. "C’est de la gastro communication, on veut montrer que le pays mange à sa faim. Saddam Hussein savait qu’il avait un pays enclin à la révolution, il avait une phrase. Les ventres pleins ne font pas la révolution. Il craint ce que la privation peut créer en termes de troubles", explique-t-il. La nourriture permet d'acheter la paix sociale parfois mais la nourriture est utilisée aussi comme outil de propagande, une ficelle utilisée par tous les plus grands dictateurs à commencer par Staline.

"Ils ont tous connu la faim"

"L’élément le plus intéressant de ce travail était de voir à quel point ils ont tous connu la faim. Même Hitler qui ne venait pas, contrairement aux autres, d’un milieu pauvre a connu la faim lorsqu’il était artiste raté à Vienne", raconte-t-il. Des anecdotes et des faits historiques à découvrir en parcourant le livre de Christian Roudaut.