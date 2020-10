Prix Goncourt : Irène Frain et Djaïli Amadou Amal toujours en lice, Sarah Chiche éliminée de la deuxième sélection

Les huit ouvrages de la deuxième sélection ont été annoncés sur Twitter ce 6 octobre. Il faudra attendre le 27 octobre pour connaître les quatre finalistes. Le prix sera quant à lui décerné le 10 novembre.

L'Académie Goncourt a dévoilé sa deuxième sélection sur son compte Twitter. Si Irène Frain reste en lice avec Un crime sans importance (Seuil), Carole Martinez, Lola Lafon et Sarah Chiche, très présentes cette année dans la sélection des prix littéraires, n'y figurent plus. Tout comme Emmanuel Carrère et son ouvrage Yoga dont la forme, trop éloignée d'un roman à l'image du Lambeau de Philippe Lançon (Gallimard), avait fait débat.

La troisième sélection proclamera ses quatre finalistes le 27 octobre. L'écrivain primé sera quant à lui annoncé chez Drouant à Paris le 10 novembre. Proclamé pour la première fois en 1903, le Goncourt est toujours l'un des prix littéraires les plus prescripteurs.

La deuxième sélection :

Mohammed AÏSSAOUI, Les funambules (Gallimard)

Djaïli AMADOU AMAL, Les impatientes (Emmanuelle Collas)

Miguel BONNEFOY, Héritages (Rivages)

Irène FRAIN, Un crime sans importance (Seuil)

Hervé LE TELLIER, L'anomalie (Gallimard)

Jean-Pierre MARTIN, Mes fous (L'Olivier)

Maël RENOUARD, L'historiographe du Royaume (Grasset)

Camille DE TOLEDO, Thésée, sa vie nouvelle (Verdier)