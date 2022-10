Lola Lafon remporte le prix littéraire des Inrockuptibles pour son roman "Quand tu écouteras cette chanson"

Lola Lafon distinguée par Les Inrockuptibles : le magazine récompense une œuvre "brillante" et "bouleversante".

L'écrivaine Lola Lafon décroche le prix du roman ou récit français du magazine Les Inrockuptibles pour Quand tu écouteras cette chanson, un livre sur Anne Frank paru aux éditions Stock en août. Décernée mardi 25 octobre 2022, la distinction récompense "une incursion aussi brillante que bouleversante dans le musée Anne Frank d'Amsterdam (...) parce qu’il nous a paru essentiel", explique le journal Les Inrockuptibles.

"Accueillir l'absence d'Anne Frank"

L'ouvrage fait partie de la collection "Ma nuit au musée" et raconte la nuit passée par l'autrice dans la Maison Anne Frank à Amsterdam durant l'été 2021. "J'imaginais la nuit propice à accueillir l'absence d'Anne Frank, je me préparais à être au diapason du vide, à le recevoir. Je me trompais. La nuit s'est habitée, éclairée de reflets", écrit Lola Lafon à propos de cette expérience inédite.

"Pourquoi des millions de gens veulent voir cette chambre d'adolescente ? Moi, j'ai passé la tête, je n'arrivais pas du tout à y rentrer, j'ai vraiment tourné autour toute la nuit. Il y a quelque chose de déchirant, parce que dans l'annexe, j'ai été confrontée pendant des heures à l'absence des Frank", confiait encore récemment à France 2 la romancière remarquée avec La Petite Communiste qui ne souriait jamais" sur la gymnase Nadia Comaneci, et Chavirer.

Une nouvelle récompense pour " Vernon Subutex"

En littérature étrangère, le prix des Inrockuptibles est allé à l'Américaine Eileen Myles pour Chelsea Girls (éditions Sous-Sol). Cette poétesse, dans un livre paru en 1994, et traduit en français près de 30 ans plus tard, raconte comment elle a quitté sa campagne pour s'imposer dans le milieu "underground" à New York.

Maria Larrea repart avec le prix du premier roman ou récit pour "Les gens de Bilbao naissent où ils veulent" (éditions Grasset). L'autrice y raconte comment elle a découvert être issue d'une adoption illégale. Le dessinateur Luz et la romancière Virginie Despentes, quant à eux, ont reçu le prix de la bande dessinée pour Vernon Subutex, seconde partie (Albin Michel). Enfin, le prix de l'essai a été remporté par Paul Audi pour Troublante identité (Stock), l'autoportrait d'un philosophe français natif du Liban.

Le palmarès complet de l'édition 2022 du prix littéraire Les Inrockuptibles

Prix du roman ou récit français : Lola Lafon, Quand tu écouteras cette chanson (Stock)

Premier récit ou roman : Maria Larrea, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent (Grasset)

Prix du roman ou récit étranger : Eileen Myles, Chelsea Girls (Éditions du Sous-Sol)

Prix de l'essai : Paul Audi, Troublante identité (Stock)

Prix de la bande dessinée : Luz et Despentes, Vernon Subutex 2 (Albin Michel)