L'écrivaine Christine Angot élue à l'Académie Goncourt

L'Académie Goncourt vient d'annoncer officiellement l'élection de Christine Angot, en remplacement de Patrick Rambaud.

L'écrivaine Christine Angot a été élue, mardi 28 février, membre de l'Académie Goncourt, qui remet chaque année le plus prestigieux prix de la littérature française, a annoncé l'Académie sur Twitter. Prix Médicis en 2021 pour son roman Le Voyage dans l'Est, qui traite de la douleur liée à l'inceste, sujet de plusieurs de ses romans, elle va succéder à Patrick Rambaud et siéger à la prochaine réunion de l'Académie Goncourt le 4 avril.

En 2021, elle avait remporté plusieurs prix avec Le Voyage dans l'Est, et avait atteint le dernier carré pour le Goncourt. "Quand vous écrivez vous êtes absolument seule et c'est très bien comme ça, et c'est aussi ce qui m'intéresse dans le fait d'écrire. Mais moi il y a des gens qui me disent : on est là, on entend, on lit, on voit, on comprend, on soutient", a-t-elle confié à Brut.