Plus d'un millier d'écrivains, dont Salman Rushdie et la Nobel Svetlana Alexievitch, condamnent l'invasion russe de l'Ukraine

Plus de mille écrivains, dont le Britannique Salman Rushdie, la Canadienne Margaret Atwood et les prix Nobel de littérature turc Orhan Pamuk et bélarusse Svetlana Alexievitch, ont exprimé leur solidarité avec l'Ukraine et demandé de mettre fin à l'invasion de l'Ukraine.



Dans une lettre ouverte publiée dimanche soir par l'association mondiale d'écrivains PEN International, ces auteurs se disent "consternés par la violence déchaînée par les forces russes contre l'Ukraine" et "appellent d'urgence à la fin de l'effusion de sang".



"Nous sommes unis dans la condamnation d'une guerre insensée, causée par le refus du président Poutine d'accepter le droit du peuple ukrainien à débattre de sa future orientation et de son histoire sans l'ingérence de Moscou", écrivent-ils dans cette lettre ouverte publiée également en russe et en ukrainien.



"Nous sommes unis pour soutenir les écrivains, les journalistes, artistes, et tout le peuple ukrainien, qui vivent leurs heures les plus sombres", ajoutent ces personnalités, qui comprennent également la journaliste philippine Maria Ressa, Nobel de la paix, et la romancière russe Lidoudmila Oulitskaïa.