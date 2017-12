VIDEO. "Et la mort elle-même ne peut rien contre moi" : la fille de Jean d’Ormesson dévoile les dernières lignes écrites par son père

"Tout passe, tout finit, tout disparaît. Et moi qui m'imaginais devoir vivre toujours, qu'est-ce que je deviens ?" La fille de Jean d'Ormesson a présenté, jeudi 7 décembre, dans l'émission "La Grande librairie" sur France 5, ces dernières phrases écrites par l'écrivain et académicien. Emue aux larmes, Héloïse d'Ormesson a confié le document au présentateur François Busnel pour qu'il le lise.

Hommage national aux Invalides

"Mais que je sois passé sur et dans ce monde où vous avez vécu est une vérité et une beauté pour toujours et la mort elle-même ne peut rien contre moi", a écrit Jean d'Ormesson, samedi, trois jours avant sa mort.

Un hommage national à l'auteur d'Au plaisir de Dieu est prévu vendredi. La messe sera célébrée dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides à Paris. Elle sera suivie, à midi, par un hommage national dans la cour d'honneur des Invalides, présidé par Emmanuel Macron.