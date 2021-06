Livre : “Puisque le soleil brille encore”, un roman qui serre le cœur mais plein d’espoir

Si on se fie aux apparences, l'héroïne de Puisque le soleil brille encore, publié par Sarah Barukh, est un roc. Avocate brillante, elle dirige son propre cabinet, dispose d’un aréopage de collaborateurs. Elle a construit sa réussite au prix de quelques sacrifices : son couple, sa fille, ses amis.

“Pardon, pardon, pardon”

Mais quand on la connaît mieux, on découvre que Sophie est pleine de tocs. L’homme de sa vie, son père, est aussi son complice. Ensemble, ils ont vécu des choses extraordinaires. Il est d’autant plus important pour elle que sa famille est scindée en deux. D’un côté, sa mère Paula et sa petite sœur, Aurélie. De l’autre, son père. Au tout début de l’ouvrage, son père meurt en répétant “pardon, pardon, pardon”. Le monde de Sophie s’écroule.